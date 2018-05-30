به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفریان افزود: در حال حاضر کارفرمایان کارگاه ها، به لحاظ مالی و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، بسیار تحت فشار هستند و بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی بسیار در این امر موثر بوده است.

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی کارگاه های تولیدی دائمی نیست و در مقطعی دچار مشکل مالی شده اند، گفت: این مرحله گذرا است و با چنین حمایت هایی، کارفرمایان قطعا از این مرحله خارج خواهند شد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، اطلاع رسانی به کارفرمایان سراسر کشور در خصوص اجرای این طرح را بسیار مهم برشمرد و گفت: آگاه سازی و در جریان قرار گرفتن تمامی کارفرمایان از اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای باید مورد توجه باشد تا با اطلاعات لازم به شعب مراجعه و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

جعفریان تاکید کرد: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب، حرکتی مناسب از سوی سازمان تامین اجتماعی در جهت پویایی و رونق کارگاه های تولیدی است.