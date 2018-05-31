شهربازی «یورو پارک» آلمان در ساعات پایانی روز شنبه و زمانی که حدود ۲۵ هزار بازدید کننده در آن حضور داشتند گرفتار آتش سوزی شد. در جریان وقوع این حادثه چهار نفر (دو کارمند پارک و دو آتشنشان) زخمی شدند اما هیچکدام بطور جدی آسیب ندیدند. این شهربازی در غرب آلمان و در نزدیکی شهر استراسبورگ فرانسه قرار دارد و بنا بر اعلام رسانهها، بخشهای دیدنی مربوط به کشورهای هلند و نروژ در این پارک، کاملا نابود شدهاند.
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شهربازی «یورو پارک» آلمان در ساعات پایانی روز شنبه و زمانی که حدود ۲۵ هزار بازدید کننده در آن حضور داشتند گرفتار آتش سوزی شد.
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