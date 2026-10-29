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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

مشاهده ۲ یوزپلنگ در مرز خراسان رضوی و سمنان

مشاهده ۲ یوزپلنگ در مرز خراسان رضوی و سمنان

مشهد- در این فیلم تصاویری از ۲ یوزپلنگ برادر پس‌از ۹ ماه بی‌خبری در مرز خراسان رضوی و سمنان مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6993804

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