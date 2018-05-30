به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، محمد محب‌خدایی در نشست هم‌اندیشی توسعه گردشگری استان سمنان به میزبانی برج میلاد تهران، با بیان اینکه از اوایل تیر ماه امسال رادیوی ۲۴ ساعته گردشگری کشور با مشارکت تمام شبکه‌های رادیویی راه اندازی می‌شود و برنامه‌های این رادیو به تمامی استانهای کشور اختصاص دارد، تاکید کرد: به زودی تلویزیون گردشگری نیز از شبکه پنج با زمان سه تا پنج ساعت در روز آغاز به کار می‌کند.

وی همچنین با بیان اینکه بهره‌برداری از ظرفیت رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی نقش مهمی در توسعه گردشگری کشور دارد، افزود: متاسفانه در کشور ما اقتصاد گردشگری در بین سایر اقتصادها گم شده و این درحالی است که بخش عمده‌ای از ۹.۵ میلیون گردشگر خروجی را گردشگران زیارتی و تجاری تشکیل می‌دهند و تنها سه میلیون از این تعداد گردشگر تفریحی است.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری زیارتی را در توسعه گردشگری کشور موثر دانست و افزود: استان سمنان نیز باید از این ظرفیت و زائران عبوری از این استان بهره برداری بیشتری کند.

محب خدایی با اشاره به اینکه برگزاری رویدادهای گردشگری، جشنواره‌های فصلی و ... زمینه‌ساز توسعه گردشگری استان سمنان است، ابراز امیدواری کرد: مردم با تلاش استان با برگزاری رویدادها و به خصوص جشنواره تابستانه زمینه توسعه گردشگری را فراهم کنند.

شب فرهنگی سمنان در دهکده اقوام برج میلاد تهران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه ویژه برنامه شب فرهنگی سمنان، امشب و در دهکده اقوام برج میلاد برگزار می‌شود، گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شب سمنان در حالی به میزبانی برج میلاد برگزار می‌شود که اجرای مراسم آئینی شهرستان، شاهنامه‌خوانی به چند زبان توسط شهروند جهانی سمنان، اجرای موسیقی مقامی و سنتی توسط هنرمندان مطرح سمنان از جمله برنامه‌های آن است.

محمد جهانشاهی بیان کرد: قرائت شعر به زبان سمنانی، اجرای بازی‌های بومی و محلی سمنان، عرضه سوغات و صنایع دستی و اجرای برنامه‌های شاد و متنوع از دیگر برنامه‌های شب فرهنگی سمنان است، همچنین باید گفت برنامه هفته فرهنگی استان تا دوازدهم خرداد ماه ادامه دارد.

وی همچنین افزود: برپایی بیش از ۱۴ غرفه عرضه صنایع‌دستی، سه سیاه‌چادر عشایری، غرفه‌های معرفی سمنان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های هفته فرهنگی استان است که علاقمندان علاوه بر بازدید از غرفه‌های صنایع دستی و قابلیت‌های استان هر شب در برنامه های فرهنگی و آئینی که در فضای دهکده اقوام برگزار می‌شود، شرکت کنند.

برگزاری شب فرهنگی شاهرود و میامی در برج میلاد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه دومین ویژه برنامه هفته فرهنگی استان نیز شب گذشته و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های شاهرود و میامی برگزار شد، گفت: اجرای موسیقی محلی، عرضه صنایع دستی و سوغات، اجرای مراسم آئینی و اجرای شاهنامه‌خوانی از جمله برنامه‌های شب فرهنگی شرق استان سمنان است.

جهانشاهی همچنین گفت: گردهمایی با عنوان نشست با فعالان گردشگری کشور با حضور ریاست جامعه هتلداران، رئیس انجمن تورگردانان ایران و سایر فعالان عرصه گردشگری در سالن رودکی برج میلاد برگزار شد.