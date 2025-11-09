استان سمنان در مسیر تبدیل به مقصد نوظهور گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در محل سالن اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، با تاکید بر جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی افزود: سهم صنعت گردشگری از اقتصاد جهان از دو هزار میلیارد دلار فراتر رفته است که این عدد ۱۰ درصد مجموع GDP کشورها را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای تحقق سهم ۵ درصدی صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی کشور افزود: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند که افق پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در سال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه افزایش سهم استان از اقتصاد گردشگری در اولویت مسئولان قرار دارد، گفت: صنعت گردشگری، پیشران اصلی اقتصاد غیرنفتی است لذا باید سهم استان سمنان را از اقتصاد گردشگری افزایش دهیم چرا که رونق گردشگری ثمراتی مانند ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده را به دنبال دارد.

دهرویه با اشاره وجود ظرفیت‌های متعدد گردشگری در این استان گفت: تنوع اقلیم، وجود ابنیه متعدد تاریخی و نیز میراث فرهنگی گران‌بها از مهمترین شاخصه‌های استان سمنان در حوزه گردشگری است که باید از آن در جهت رشد اقتصادی استان بهره گرفت.

وی با تاکید بر اینکه فاصله کم مناطق کوهستانی با کویر در استان سمنان بیانگر تنوع ظرفیت‌های طبیعی این استان است، اظهار کرد: استان سمنان از ظرفیت ویژه‌ای برای تبدیل به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با یادآوری مفاخر فرهنگی و ادبی استان سمنان در ادوار مختلف تاریخ گفت: قرار داشتن استان در مسیر حرم مطهر رضوی، وجود امامزادگان و نیز بناهایی مانند مجموعه تاریخی بایزید بسطامی، شیخ علاءالدوله سمنانی و ابوالحسن خرقانی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی استان سمنان شود.

دهرویه بر استفاده مطلوب از صنعت تبلیغات در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تاکید کرد و گفت: استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اختصاص بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری خاطرنشان کرد: به دنبال مذاکرات صورت گرفته با مسئولان صندوق توسعه ملی، زمینه استفاده از منابع این صندوق به منظور توسعه بخش گردشگری در استان سمنان فراهم شده است.

در این مراسم «بهمن اخلاقی» سرپرست پیشین اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تکریم و «جلال تاجیک» به‌عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان معارفه شد.

به گزارش مهر، یکی از مهمترین مشکلات در اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان به خصوص در هفت سال اخیر عدم ثبات مدیریتی بوده تا جایی که جلال تاجیک هشتمین مدیر این اداره کل در یک دهه اخیر است و کنشگران و صاحب نظران حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، امیدوارند که بالاخره او بتواند مدت نسبتاً خوبی مدیریت خود را داشته باشد.