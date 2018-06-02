آلودگی آب در کلاردشت منفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عبدالهی اظهار داشت:با رصد آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی در روزهای قبل از شیوع بیماری در روستاهای تحت پوشش مشخص شد آب آشامیدنی هیچ‌گونه آلودگی ندارد در همین راستا با توجه به مراجعه بیماران به مراکز درمانی و حتی در روستاهایی که تحت پوشش شرکت نیستند و از منابع آبی ما استفاده نمی‌کردند و آب مستقل داشتند نیز آلودگی وجود داشت و البته در برخی از روستاهایی که تحت پوشش شرکت هستند هم بررسی‌ها نشان می‌داد که عاری از آلودگی و بیماری است، لذا این تناقضات بیانگر این است که آلودگی و شیوع بیماری به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از آب باشد.

وی افزود: با تمام این تفاسیر نمونه‌هایی به آزمایشگاه مرجع در شهرستان کرج که آزمایشگاه مرجع وزارت نیرو است هم ارسال کردیم که پاسخ آلودگی آب منفی اعلام شد لذا با صراحت بیشتر اعلام می‌کنم آلودگی و شیوع بیماری اخیر به‌هیچ‌وجه از آب نبوده و مردم با خیال راحت از آب شرب بهداشتی کلاردشت استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با اعلام این نکته که به خواسته شبکه بهداشت و به‌منظور محافظت بیشتر، دوز کلر را بالا بردیم اظهار داشت: بعد از وقوع بحران یک واحد آزمایشگاه سیار را در تصفیه‌خانه برای انجام آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی لحظه‌به‌لحظه و نقطه‌به‌نقطه در راستای نظارت بیشتر مستقر کردیم.

عبدالهی با اشاره به حضور مستمر شبکه بهداشت و آموزش مردم منطقه در راستای کاهش انتقال و ضمن قددرانی از آن‌ها گفت: به گفته شبکه بهداشت عامل شیوع بیماری نورو ویروس بوده که به‌راحتی و از فردی به فرد دیگر انتقال می‌باید.

وی با تأکید بر این نکته که بیش از ۴۰ درصد منابع آبی کلاردشت در دست ما نیست و به‌صورت شورایی و هیئت‌امنایی اداره می‌شوند از مردم خواست از آب چاه‌ها و چشمه‌هایی که تحت پوشش و مورد تائید شرکت آبفار است ، استفاده کنند.