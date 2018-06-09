۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰

بر اساس مقررات جدید ارزی؛

دانشجویان لیسانس خارج از کشور ارز دانشجویی می‌گیرند

تأمین و انتقال شهریه و انتقال و پرداخت هزینه‌های اقامت در مورد دانشجویان مقطع لیسانس، در صورتی که قبل از تاریخ ۳۱‏/۲‏/۱۳۹۷ دانشجو بوده و در حال تحصیل باشند، مجاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تأمین و انتقال شهریه و انتقال و پرداخت هزینه‌های اقامت در مورد دانشجویان مقطع لیسانس، در صورتی که قبل از تاریخ ۳۱‏/۲‏/۱۳۹۷ دانشجو بوده و در حال تحصیل می باشند، صرفاً بابت ترم تحصیلی جاری و ترم‌های تحصیلی آتی آن‌ها بلامانع است.

تأمین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذی‌ربط (علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه با تایید به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف پانزده ‌هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها، سالانه در وجه مؤسسه/دانشگاه ذیربط به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک بلامانع است. تاییدیه‌های فوق‌الذکر وزارتخانه‌های مذکور می تواند بدون ذکر نام بانک/شعبه مربوطه صادر گردد.

گفتنی است پیش از این تامین و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع فوق لیسانس به بالا امکان پذیر بود، بر این اساس دانشجویان مقطع لیسانس- به شرطی که قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری دانشجو  بوده و در حال تحصیل هستند-  از خدمات ارزی در نظرگرفته شده بهره مند می شوند.

    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
      1- وقتی در داخل کشور دانشگاه به اندازه کافی و صندلی خالی وجود دارد. 2- وقتی کسی که به خارج میرود تمکن نسبی مالی دارد. آیا ضرورتی دارد از بودجه مملکت و مردم برای ارز لیسانس و فوق لیسانس داده شود؟؟
    • مسعود IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
      باز هم اشتباه دولت. یعنی حتی شرط خاصی هم برای رشته نگذاشتند که مثلا فلان رشته که در ایران نیست و نیاز کشور است. کاملا مشخصه این قانون را کسانی تصویب کرده اند که بچه هاشون در خارج کشور تحصیل می کنند.

