به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد پیرامون خروج آمریکا از برجام و خروج برخی شرکت های اروپایی از ایران و نقش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این خصوص اظهار داشت: با خروج آمریکا از برجام و اعلام اینکه تحریم های آمریکا برمی‌گردد، برخی شرکت های اروپایی مواضعی را اتخاذ کردند.

وی گفت: شرکت‌های اروپایی مهلت ۹۰ و ۱۲۰ روزه دارند تا تحریم‌ها مجددا برگردد و باید صبر کرد و دید که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و نتیجه مذاکرات ایران با شرکای خارجی چه می‌شود. وزارت امور خارجه در این زمینه به عنوان تسهیل کننده شرایط در کنار دیگر دستگاه‌ها خواهد بود.

قاسمی در خصوص دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی افزود: موضع اصولی ما در خصوص شبه جزیره کره روشن است و ما خواهان صلح، ثبات و امنیت در آن منطقه هستیم و از هر گامی که آنها در این مسیر بردارند استقبال می‌کنیم ولی از سوابق آمریکا و شناختی که درخصوص عدم اجرای تعهدات آنها و عهدشکنی‌های‌شان درقراردادهای بین المللی داریم، فکر می‌کنیم دولت کره شمالی باید مراقب این مسائل باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ماهیت سیاست آمریکا موضوعی نیست که بشود با خوش بینی به آن نگاه کرد و حوادث اخیر هم تایید این موضوع است. ما از صلح و امنیت که به نفع مردم شبه جزیره است حمایت می‌کنیم ولی به رفتارهای آمریکا با بدبینی می‌نگریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون رایزنی‌های میان ایران و روسیه در خصوص بحران سوریه و آینده آن کشور گفت:رایزنی های میان ایران و روسیه همچنان ادامه دارد و گفتگوهای مستمری میان تهران و مسکو در جریان است و به خصوص اخیرا هم روسای جمهور دو کشور در حاشیه نشست سازمان شانگهای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند که همواره گفتگوهای میان ایران و روسیه در حوزه های مختلف همکاری بخصوص سوریه در بعد منطقه ای آن بوده و خواهد بود.

قاسمی با بیان اینکه ایران در سوریه به دنبال مبارزه با تروریسم و برقراری صلح، ثبات و امنیت است تصریح کرد: با تلاش هایی که ایران از خود نشان داد، موفقیت های خوبی را در مبارزه با تروریسم در آن کشور شاهد بودیم و همچنان تا بازگشت آرامش و امنیت کامل به خاک سوریه به تلاش های خود در این مسیر ادامه خواهیم داد.

وی پیرامون برگزاری نشست کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در تهران بیان کرد: متعاقب خروج غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی آمریکا از برجام، پیشتر اولین کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار شده بود و هفته گذشته هم شاهد برگزاری این کمیسیون در سطح کارشناسی میان ایران و ۱+۴ بودیم. در این نشست در خصوص موضوع برجام، آینده آن و چگونگی طراحی مکانیزمی که سایر اعضا به کمک آن بتوانند تعهدات برجامی خود را در قبال ایران انجام دهند، بحث و تبادل نظر کردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: این گفتگوها همچنان ادامه خواهد داشت و امیدوارم در سطوح بالاتر طی روزها و هفته های آینده نشست های میان ۱+۴ برگزار شود و بتوانیم تضمین‌هایی که ایران برای طرف های دیگر برجام مشخص کرده، متعاقب این نشست ها بدست آوریم تا در نهایت از جمع بندی مذاکرات صورت گرفته در داخل کشور تصمیم مناسبی را جهت رویکرد ایران در قبال برجام اتخاذ کنیم.

قاسمی افزود: اگر کشورهای طرف مقابل ما نتوانند به تعهدات خود عمل کنند ایران هم دیگر نمی تواند در برجام باقی بماند. بنابراین نشستی که اخیرا در تهران برگزار شد در پی یافتن مکانیزم‌های لازم بود که می تواند به ایران و حضور در برجام کمک کند.

وی پیرامون موضوع FATF که در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: در خصوص این موضوع دو سال کار کارشناسی توسط ارگان های ذیربط از جمله شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نهادهای اقتصادی کشور صورت گرفته و به جمع بندی لازم رسیده ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تصور بر این بود که این لایحه روز گذشته به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد اظهار کرد: با توجه به اصرار برخی از نمایندگان محترم نسبت به اینکه باید برخی اصلاحات در این لایحه انجام بگیرد تصویب این مساله جهت بررسی بیشتر دوستان مجلس به دو ماه آینده موکول شد.

قاسمی ادامه داد: آنطور که ما اطلاع داریم در مجلس بحث های مختلفی صورت گرفت هر چند که نماینده محترم دولت هم در آن جلسه حضور داشت و مزایای تصویب این لایحه را مطرح کرد اما در نهایت تصمیم نمایندگان محترم بر این شد که رای گیری در این خصوص صورت نگیرد و برای بررسی بیشتر آن را به دو ماه آینده موکول کردند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و امیدواریم شرایط برای دو ماه آینده به گونه ای باشد که لایحه مذکور به تصویب برسد چراکه قطعا مزایای بسیاری برای ایران خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر آمادگی آنها در مشاوره به ایران در خصوص حل بحران آب تصریح کرد: نمی دانم چقدر باید به کارهای این شومن فریبکار توجه کرد و واکنش نشان داد. این آقا از این قبیل حرف های بی ربط زیاد مطرح کرده و بهتر است که ابتدا از جنایت های هر روزه خود نسبت به مردان، زنان و کودکان فلسطینی دست بردارد. ما نیاز به نگرانی کسی از آن سوی منطقه نسبت به مردم خود نداریم زیرا ملت بزرگ ایران خودشان می توانند از پس مشکلات و موضوعات مرتبط با خود برآیند.

قاسمی افزود: شاید آنها با مطرح کردن این موضوع درصدد جبران شکست اخیر خود در سفر نخست وزیر آن رژیم به اروپا به منظور تغییر رویکرد مقامات اروپایی در خصوص برجام بودند. در مجموع به نظر من این اقدام نتانیاهو بچگانه، ریاکارانه و فریبکارانه بود.

وی پیرامون تداوم مذاکرات ایران و اروپا در خصوص برجام اظهار کرد: گفتگوها میان دو طرف ادامه دارد و آخرین آن هم در تهران و در سطح کارشناسی بود و در سطوح بالاتر نیز در آینده جلساتی میان دو طرف برگزار خواهد شد. اگر اتحادیه اروپا علاقه مند است که در برجام باقی بماند و بر این موضع خود مصر است بهتر است هر چه زودتر تضمین های لازم را برای انجام تعهدات برجامی خود در کنار روسیه و چین به ایران ارائه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امیدوارم کشورهای اروپایی فرصت را از دست ندهند چرا که زمان زیادی نداریم، ادامه داد: برخی بدعهدی ها نسبت به ایران از گذشته تا به حال موجب شده تا مردم ما نخواهند منتظر زمان زیادی برای دریافت پاسخ از طرف اروپایی ها باشند.

قاسمی ادامه داد: در حال حاضر نمی توانم زمان مشخصی را در خصوص رسیدن به نتیجه لازم در این باره مطرح کنم اما امیدوارم شرایط به خوبی پیش رود و قطعا اتحادیه اروپا زمان زیادی را برای تصمیم گیری نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که اگر لایحه FATF در مجلس تصویب نشود چه شرایطی برای ما پیش خواهد آمد بیان کرد: ما همواره نسبت به آینده امیدوار هستیم و تا زمان بررسی و تصویب نهایی FATF دو ماه باقی مانده است و امیدواریم این لایحه تصویب شود و مشکل خاصی به وجود نیاید.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که نقش معاونت دیپلماسی وزارت خارجه در خصوص خروج آمریکا از برجام چیست، بیان کرد:بحث برجام یک موضوع کلان است که در مجموعه کشور مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد و در حالت مشخص آن هم وزارت امور خارجه پیگیر موضوع در ابعاد مختلف آن است. یکی از بخش های وزارت خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی است که هم در بحث‌ها حضور دارد و هم تلاش می‌کند به عنوان تسهیل‌گر و نه تصدی‌گر، کمک حال دیگر دستگاه های اقتصادی در کشور باشد.

قاسمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه موضع ایران در قبال برخی ناهنجاری های صورت گرفته در عراق در خصوص آتش زدن بعضی صندوق های رای انتخابات پارلمانی آن کشور چیست، اظهارکرد: این اتفاقی که در کشور عراق رخ داده و اخباری که از آن منتشر شده، دقیق نیست و به طور رسمی مورد تائید قرار نگرفته است و بیشتر به گمانه زنی‌های رسانه‌ای می‌ماند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این بحث علاوه بر اینکه می‌تواند گمانه زنی رسانه‌ای باشد، می‌تواند به عنوان برخی از واکنش‌های احتمالی پس از انتخابات در بحبوحه رقابت های سیاسی و جناحی داخلی آن کشور قلمداد شود و بنده به عنوان سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، نمی توانم در این خصوص به واقع اظهارنظر داشته باشم.

وی افزود: ما در نهایت می توانیم منتظر اعلام مواضع رسمی مقامات ذیصلاح در کشور عراق بمانیم تا شاید پس از آن ابعاد دیگری از آن حادثه و عمدی بودن یا غیرعمدی بودن آن روشن شود تا متعاقب آن بتوانیم صحبت یا نظری ارائه کنیم.

قاسمی پیرامون مذاکرات میان ایران و اتحادیه اروپا متعاقب خروج آمریکا از برجام اظهارکرد: اتحادیه اروپا شدیداً از وضعیتی که پس از خروج آمریکا از برجام صورت گرفته ناراضی است و آنها بر حفظ برجام و حضور ایران در آن اصرار دارند و ما هم بر همین اساس با آنها مذاکراتی را داشتیم تا ببینیم چگونه کشورهای اروپایی در کنار روسیه و چین می توانند اقداماتی را جهت جبران آثار منفی خروج آمریکا از برجام انجام دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در میان کشورهای اروپایی جلسات مختلفی وجود دارد و علاوه بر آن میان اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر مناطق جهان جلساتی برگزار شده و خواهد شد تا همگی در این مسئله تمرکز داشته باشند که چگونه می توانند اقدامات مناسبی را برای حفظ برجام بدون آمریکا تعریف کنند تا در خصوص مسائل مختلفی از جمله انرژی و نفت، بانکی، مالی، حمل و نقل و تجارت و دیگر مسائل به نتایج روشن و مثبتی برسیم.

وی در خصوص حضور رئیس جمهور کشورمان در نشست سازمان شانگهای و دیدارهای صورت گرفته در حاشیه آن نشست بیان کرد: همانطور که می دانید ما عضو ناظر آن سازمان هستیم و متقاضی عضویت کامل آن، اما فرایند عضویت آن سازمان طولانی است چرا که باید یک سری اقدامات در داخل کشور متقاضی صورت بگیرد و در حدود ۳۰ تا ۳۶ موافقتنامه و سند وجود دارد که کشور متقاضی عضویت در سازمان شانگهای باید آنها را قبول کرده و امضاء کند.

قاسمی افزود: بنابراین یک فرآیند طولانی در داخل کشورهای متقاضی باید صورت بگیرد و نیاز است که آن موافقتنامه ها به تصویب مجالس کشورها برسد و در کشور ما هم علاوه بر مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان خواهد رفت و همچنین در خصوص موافقتنامه ها، مطالعات وسیعی لازم است که باید انجام شود. تاکنون اقدامات مثبتی را در مسیر این فرآیند طولانی انجام داده ایم چرا که سازمان شانگهای برای ما اهمیت دارد و حضور آقای روحانی در نشست اخیر آن سازمان هم تائیدی بر این مطلب است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه برگزاری نشست سازمان شانگهای فرصت خوبی را جهت ملاقات مقامات کشورهای شرکت کننده فراهم آورد، اظهارکرد: آقای روحانی در حاشیه این نشست با مقامات مختلفی دیدار داشتند که مهمترین آنها دیدار و گفتگو با روسای جمهور چین و روسیه بود که در آن نشست ها در خصوص افق همکاری های دوطرف در موضوع برجام بدون آمریکا و بررسی دیدگاه های طرفین پیرامون همکاری های بلندمدت با یکدیگر بحث و تبادل نظر شد.

وی پیرامون روابط میان ایران و عراق پس از مشخص شدن دولت جدید در آن کشور گفت: روابط ما با عراق و نوع نگاه طرفین به یکدیگر کاملاً مشخص است و هر دو علاقه مند هستیم که روابط خوبی را با یکدیگر در حوزه های مختلف داشته باشیم و سطح روابط و همکاری ها را فارغ از اینکه چه دولتی روی کار آید ادامه دهیم.

قاسمی ادامه داد: این رابطه با این خصوصیات دشمنانی هم دارد که تلاش می کند وضعیت روابط مطلوب دو طرف را با اخلال مواجه کند و بعضاً نزد برخی گروه ها و رسانه ها شاهد اقدامات تفرقه افکنانه هستیم که ما از ریشه ها و علل انجام آنها اطلاع داریم و البته با شناختی هم که از طرف عراقی داریم و نگاهی که آنها به ما دارند، این قبیل شیطنت ها میان دو کشور نمی تواند نتیجه مثبتی را برای بدخواهان داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص نشست اخیر گروه هفت و اختلافات میان اروپا و آمریکا اظهارکرد: همانطور که گفته ام ما نسبت به آینده خوش بین هستیم و امروز هم باید بتوانیم اقدامات برجامی خود را بدون حضور آمریکا ادامه دهیم که در نشست اخیر گروه هفت هم شاهد نشانه های مثبتی از اینکه کشورهای جهان دیگر تحمل خودشیفتگی و قلدرمآبی آمریکا را ندارند، بودیم.

وی افزود: کشورهای جهان دیگر به راحتی حاضر نیستند که دیکته های تحمیل شده دیگران را به صورت چشم بسته بنویسند و امروز نشان دادند که می خواهند راه خود را پیش ببرند.

قاسمی گفت: نشست اخیر گروه هفت یک نقطه خاص و مشخصی در تاریخ بود که نشان از دگرگونی های جهان در حال گذار داشت و ما باید به سمت این مطلب برویم که آمریکا متوجه این موضوع بشود که آن دولت هم همچون دیگر دولت های جهان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد است و دیگران خواسته های آن کشور را به راحتی نخواهند پذیرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دیدارهای خارجی و برخی اقدامات آقای ولایتی در حوزه سیاست خارجی بیان کرد: آقای ولایتی با سابقه طولانی و درخشانی که دارند از جمله اینکه شانزده سال وزیر امور خارجه کشور بودند، یکی از بزرگان نظام به حساب می آیند. در خصوص تعداد سفرهای صورت گرفته به مسکو در مقام مقایسه با وزیر امور خارجه آقای ظریف این نکته را بگویم که سفرهای آقای ظریف به مسکو با توجه به حوزه های همکاری متعددی که میان دو کشور وجود دارد، با شخص دیگری قابل مقایسه نیست.

وی گفت: آقای ولایتی به عنوان مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوعات سیاست خارجی را بررسی و پیگیری می کنند و ارتباط خوبی هم با وزارت امور خارجه دارند، بنابراین نه بحث موازی کاری مطرح است و نه احیاناً دخالتی در این امور چرا که همه ما در یک کار دسته جمعی به دنبال تحقق اهدافی مشخص هستیم.

قاسمی در خصوص اینکه موضع ایران در قبال برگزاری نشست منافقین که قرار است در ۳۰ ژوئن سال جاری در فرانسه برگزار شود، چیست، اظهارکرد: منافقین گروهی تروریستی با سابقه ای طولانی و اقداماتی خصمانه علیه مردم ایران به حساب می آیند که هرزگاهی نشست هایی را هم در برخی کشورهای جهان از جمله فرانسه برگزار می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همواره جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مسئله اعتراض و این موضوع را مطرح کرده که نباید از استانداردهای دوگانه در خصوص گروه های تروریستی استفاده شود و نباید برخی کشورها اجازه دهند که آنها آزادانه فعالیت داشته باشند و به راحتی صاحب تریبون شوند و در نهایت اینکه موضع ما یک موضع اصولی و ثابت است و اقدام فرانسه را اشتباه و غلط می دانیم چرا که آنها این مجوزها را برای برگزاری نشست منافقین در اروپا صادر می کنند و در نهایت هم خودشان از این کار در آینده پشیمان خواهند شد.

وی در خصوص مذاکرات میان ایران و برخی کشورهای اروپایی پیرامون بحران یمن بیان کرد: با توجه به شرایط پیچیده و مصائبی که مردم یمن در ۳ سال اخیر تحمل می کنند از جمله انواع بیماری های واگیردار، گرسنگی، کمبود دارو و شرایط بد زیستی، ما تلاش کردیم که توجه کشورهای اروپایی را برای کمک به مردم مظلوم یمن جلب کنیم و در این خصوص گفتگوهایی را هم آغاز کردیم که ادامه خواهد داشت.

قاسمی گفت: امیدواریم پس از مذاکرات مختلفی که با کشورهای اروپایی در این خصوص خواهیم داشت بتوانیم نتایج مثبتی را در این مسیر به دست آوریم و باعث شود که همه توان ما و دیگر طرف ها بسیج شود تا مانع ادامه تجاوزات بی رحمانه سعودی ها به یمن شویم و از طرفی شرایط را برای ارسال کمک های لازم به مردم یمن فراهم کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون روابط میان رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اظهارکرد: سیاست سعودی ها و رفتار خصمانه و ماجراجویانه آنها نسبت به ایران امری واضح و روشن است و آنها همواره سعی می کنند که درچارچوب ایران هراسی اقدامات متعددی را در همه نقاط جهان دنبال کنند و متاسفانه همچنان هم شاهد ادامه این روند از جانب ریاض هستیم و اطلاعاتی هم داریم از اینکه آنها چه اقداماتی را در قالب جنگ روانی و دیگر حوزه ها علیه ایران تدارک دیده اند.

وی در پایان گفت: در مورد نگاه عربستان به رژیم صهیونیستی این مسئله مشخص است که آنها تلاش می کنند آشکار یا نهان رضایت مقامات آن رژیم را جلب کنند چرا که سعودی ها برای ضربه زدن به ایران از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهند کرد و از هر ابزاری استفاده می کنند. البته این رفتار آنها جدید نیست و در آینده با عکس العمل جوامع اسلامی روبرو خواهند شد.