به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش پلیس راهور کشور، محورهای، جنوب به شمال محور کرج چالوس از ابتدای محور تا کیلومتر ۱۰ نیمه سنگین و طول محور ترافیک پر حجم است. همچنین جنوب به شمال محور هراز طول محور ترافیک پر حجم گزارش شده است در باند شمالی آزادراه تهران کرج(محدوده گرمدره) وباند شمالی آزادراه کرج قزوین(محدوده پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری) نیز ترافیک پرحجم است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

محورهایی که مسدود هستند:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع می باشد)

۵-استان آ. شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار) بعلت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهرمی باشد.

۶-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ بعلت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود گردید و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل می باشد.

محورهایی که دارای محدودیت هستند:

۱-محور کرج-چالوس کیلومتر ۰ الی ۷۰ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

۲-غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم کیلومتر ۳۷ الی ۵۸ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.

۳-استان البرز، آزادراه تهران-کرج کیلومتر ۰ الی ۱۴ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۳۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرا با عبور ترافیک

۴-استان قزوین،آزادراه قزوین-رشت(پل یوز باشیجای-خلخال دشت) کیلومتر ۴۸ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۲۰/۶۰/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل (خلخال دشت) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۵-استان قزوین،آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۶۰ الی ۷۷ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۱۵/۴/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات لکه گیری و درز گیری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۶-استان قزوین،آزادراه های قزوین-زنجان کیلومتر ۰ الی ۶۵ و قزوین-رشت کیلومتر ۰ الی ۷۲ و قزوین-کرج کیلومتر ۰ الی ۶۵ از تاریخ ۵/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰, روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه های تابلوهای ترافیکی،گاباریت ها و پانل فلزی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۷- استان قزوین،لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۱۵ تا ۴۵ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری و لکه گیری آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۸- استان قزوین،لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۴۲۰+۶۳ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات هندریل،تعمیر و مرمت پل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۹-محورهای قدیم قزوین-بوئین زهرا کیلومتر ۰ تا ۵۵ و آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۰ تا ۸۱ و محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر ۰ تا ۷۳ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۰- آزادراه قزوین - زنجان(باند شمالی ورودی تالار شهر) کیلومتر ۱۱ از تاریخ ۳۰/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات احداث پایه و تابلوهای راهنمایی مسیر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۱-محور قدیم قزوین-آبیک کیلومتر صفر الی ۵۵ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۲-استان قزوین،آزادراه قزوین-رشت لاین جنوبی کیلومتر ۴ الی ۵۰۰+۷۲ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات لکه گیری،درزگیری و روکش حفاظتی) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۳-استان البرز، آزادراه تهران - کرج - قزوین، کیلومتر ۵۰۰+۱۶ (تیر ۲۸۰) تا ۲۴ (تیر ۴۰۰) از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۳۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات حفاظ های صلب مفصلی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۴-استان قزوین، آزادراه قزوین- کرج - قزوین، کیلومتر ۴۶ تا ۵۶+۶۰۰ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت لایه نازک پلیمری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۵- استان قزوین، آزادراه قزوین- زنجان، از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ بعلت اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی و برداشت گاردریل به جزء روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۶-غرب استان تهران محور رباط کریم –وهن آباد کیلومتر صفر الی ۱۲+۵۰۰ از تاریخ:۲۸/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه،چهارشنبه و همچنین پنجشنبه از ساعت:۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری،لکه گیری و روکش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۷- استان البرز، آزادراه کرج - قزوین، باند جنوبی حدفاصل شرکت سیپورکس تا کارخانجات نمازی کیلومتر صفر الی ۱۳ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات بهسازی و لکه گیری آسفالت تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۸- استان گیلان، باند شمالی آزادراه رشت- قزوین محدوده پل ولیعصر رودبار از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر پل ولیعصر رودبار تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۹- استان قزوین،محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر ۵۵ الی ۵۶ از تاریخ ۲۹/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۲۰۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۰۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات آشکارسازی دهانه تونل) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۰- استان های مازندران و شرق استان تهران محور هراز محدوده تونل جدید آبشار کیلومتر ۹۹ الی ۱۰۱ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات عمرانی تکمیلی اجرای سقف گالری در مقطع ورودی و خروجی تونل جدید آبشار) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۱- استان های مازندران و شرق استان تهران محور هراز محدوده تونل جدید آبشار کیلومتر ۵۰ الی ۵۱ از تاریخ ۲۸/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات اصلاح قوس و برداشت پوزه سنگی) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۲-استان خراسان رضوی آزادراه مشهد-باغچه کیلمتر ۱ ر الی ۷ از تاریخ ۲۰/۰۳/۹۷ الی ۲۰/۰۶/۹۷ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به علت جمع آوری گاردریل و تهیه و نصب نیوجرسی بتنی،تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۲۳-شرق استان تهران محور فیروزکوه - سمنان(ابتدای محور) از تاریخ ۰۵/۰۴/۹۷ الی ۰۶/۰۴/۹۷ از ساعت ۲۴:۰۰ تا ساعت ۰۶:۰۰ جهت اجرای عملیات ترمیم کنارگذر امیریه محور مسدود می باشد.

۲۴-استان ایلام محور فرعی زرنه - سومار از تاریخ ۲۹/۰۳/۹۷ الی ۲۷/۰۵/۹۷ به مدت دو ماه جهت انجام روکش آسفالت تردد کامیون و تریلر ممنوع بوده و محور جایگزین محور گیلانغرب - چم سورک - سه راهی روان و بالعکس می باشد.