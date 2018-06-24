اجرای رایگان برنامه استعدادیابی کبدی دختران در قم

مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به منظور توسعه رشته کبدی در بین بانوان در قم، برنامه استعدادیابی کبدی برای دختران علاقمند قمی اجرا می‌شود و این دوره برای همه شرکت کنندگان رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای خواهد بود.



وی افزود: بر اساس این برنامه، هیئت کبدی استان قم روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۵ در مجموعه ورزشی خورشید قم، این برنامه استعدادیابی را برگزار می‌کند و از همه دختران علاقمند به حضور در این رشته بدون شرط سنی خاصی دعوت به حضور می‌شود.



رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: وجود شرایط جسمی مناسب و علاقمندی، تنها شروط ورود به دوره استعدادیابی رشته کبدی است و با توجه به این که کبدی بانوان ایران در سطح قاره آسیا قدرتمند و مدال آور است، ورود به عرصه کبدی نسبت به رشته‌هایی که شانس حضور در بازی‌های آسیایی را ندارند منطقی است.



رشیدی بیان داشت: پس از این که تیم کبدی بانوان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور در سنندج نتیجه مناسبی نگرفت به دنبال انجام تمهیداتی برای ورود چهره‌های مستعد این رشته به عرصه کبدی از طریق برنامه استعدادیابی هستیم و نیاز به بازیکنان جدید و بیشتری برای عرض اندام در سطح ملی داریم.



وی عنوان کرد: توجه خاصی به کبدی بانوان داریم و می‌خواهیم سطح کبدی بانوان قم را به سطح مردان نزدیک کنیم و اولین گام در این راه، ورود بازیکنان جوان و با انگیزه به این رشته است ضمن این که بانوان ورزشکار قمی باید به ظرفیت مدال آوری کبدی و راه رسیدن به تیم ملی و مدال بین المللی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.