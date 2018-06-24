آغاز ثبت نام ترم تابستان دانشگاه فنی و حرفه ای از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، سامانه سماد از روز گذشته ۲ تیر ۹۷ برای ثبت آمادگی مراکز درخصوص اجرای دوره تابستان، باز بوده، لیست دروس قابل ارایه و درخواست متقاضیان به آدرس https://samad.tvu.ac.ir/ فعال است. مراکز و دانشجویان با رعایت موارد زیر نسبت به اعلام آمادگی و ثبت درخواست می توانند اقدام کنند.

مراکز از روز شنبه ۲ تیرماه با ورود به سامانه از طریق منوی اطلاعات پایه «تنظیمات میهمانی در دوره تابستانی» دروس قابل ارایه این دوره را در مرکز خود از لیست دروس انتخاب و ثبت کنند.

این فرایند به منزله اعلام آمادگی مراکز برای اجرای دوره تابستان و اعلام لیست دروس قابل ارایه در این دوره است. درصورت عدم ثبت آن، نام مرکز و لیست دروس برای متقاضیان نمایش داده نخواهدشد.

دانشجویان می توانند از روز دوشنبه چهارم لغایت دوشنبه چهاردهم تیرماه با ورود به منوی «درخواست میهمانی دوره تابستان» نسبت به ثبت درخواست و انتخاب مرکز/ درس اقدام کنند.

مراکز ملزم هستند، به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم را به تمامی دانشجویان (بویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی) به عمل آورند. دستورالعمل اجرای دوره تابستان ۹۷ حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۴ تیر ۹۷ ارسال می شود.