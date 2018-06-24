به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح نمایشگاه سازمان ملی استاندارد ایران که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور معاون اول رئیس جمهور و با موضوع گرانی های اخیر برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه در خصوص وضعیت قیمت‌ها و نگرانی‌هایی که در کشور به وجود آمده صحبت شد؛ در این خصوص لازم بود بحث جدی میان مجلس و دولت صورت بگیرد.

وی افزود: آقای جهانگیری و وزرای مربوطه امروز در جلسه حضور یافتند و بحث مفصلی در خصوص شرایط کشور و علت سازوکارهای جدید برای مسائل اقتصادی مطرح شد و نمایندگان و روسای کمیسیون های مجلس نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند. باید اصلاحاتی از نظر نوع پرداختن به مسائل اقتصادی ایجاد شود که در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این جلسات ادامه خواهد داشت و باید قبول کرد که با توجه به شیطنت هایی که آمریکایی ها دارند و برخی اشکالات درونی اقتصاد کشور، باید بر روی این مسائل کار جدی کرد و نقدینگی را به سمت نقاط ثروت زا و تولیدمحور سوق داد.

لاریجانی ادامه داد: مباحثی هم در خصوص نوع نیازهایی که دولت در شرایط فعلی دارد و نیازمند تصمیم مجلس است، مطرح و پیشنهادات نمایندگان ارائه شد و بر این نکته تاکید شد که در وضعیت فعلی به یک همگرایی میان قوای سه گانه احتیاج است. خوشبختانه رهبری معظم انقلاب هم یک ساز و کار عملیاتی طراحی کرده اند که قوای مختلف کشور با هم تصمیم گیری کنند و ضوابطی هم برای این موضوع گذاشته اند.

وی افزود: امیدواریم با این جلسه، این فکر عمیق‌تر شود و شرایط کشور بهبود یابد.

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تدبیر فوری دولت برای کنترل گرانی های اخیر چه بوده است، گفت: امیدواریم خدا به همه شما صبر بدهد.

خبرنگاری از لاریجانی در خصوص اظهارات محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مبنی بر دیدار لاریجانی با رهبر معظم انقلاب در خصوص FATF سوال کرد که رئیس مجلس پاسخ داد دیداری نداشته‌ایم.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه سازمان ملی استاندارد در محل مجلس از اقدامات صورت گرفته در این حوزه و در زمینه حمایت از کالای ایرانی تشکر کرد و از رسانه‌ها خواست تا این فعالیت ها را به خوبی پوشش دهند.