انتشار نتایج تحقیقات حمله موشکی آمریکا به مواضع حشد شعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فرماندهی حشد شعبی عراق نتایج تحقیقات صورت گرفته در حمله موشکی آمریکا به نیروهای وابسته به حشد شعبی را منتشر کرد.

بر اساس این خبر، «ابو مهدی المهندس» رئیس هیأت حشد شعبی اعلام کرد که نیروهای حشد هدف موشک های آمریکایی قرار گرفته بودند و لاشه این موشک ها در اختیار نیروهای بسیج مردمی عراق است.

المهندس در واکنش به بیانیه ای که فرماندهی مشترک عملیات های ارتش عراق منتشر کرده و گفته بود که نیروهای مسلح عراقی در داخل مرز عراق هدف قرار نگرفته اند نیز واکنش نشان داد و گفت بیانیه آنها در خصوص حمله به مواضع گروه های مقاومت عجولانه بود و اظهاراتی که در این بیانیه به من نسبت داده شده است صحیح نیست.

وی تأکید کرد که ژنرال «قاسم المحمدی» فرمانده عملیات الجزیره به آمریکایی ها گفته است منطقه ای که مورد هدف قرار داده اند محل تجمع نیروهای حشد شعبی بوده است. وی در ادامه تأکید کرد که آمریکا از اراضی عراق برای کمک به جریان های خاصی در سوریه استفاده می کند و معابری در مرزهای عراق و سوریه ایجاد کرده تا از برخی گروه ها در شرق سوریه حمایت کند.

المهندس گفت که حمله آمریکا به نیروهای حشد شعبی واضح بوده است و موضع فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در قبال این حمله ضعیف بوده و از آنها می خواهیم که موضع خود را تصحیح کنند.

وی تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در منطقه «ام جریس» در سنجار و در نزدیکی محل استقرار نیروهای حشد شعبی حضور دارند.

پیشتر گردان های حزب الله عراق به عنوان بخشی از نیروهای بسیج مردمی این کشور در پاسخ به حمله جنگنده های آمریکایی به مواضع این نیروها در نزدیکی مرز عراق و سوریه در منطقه البوکمال تأکید کرد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند.