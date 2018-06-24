حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی تعداد ۲۳ هزار و ۸۲۶ نفر به عنوان چند برابر ظرفیت در آن دسته از کد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص، بورسیه به همراه برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته های ذیربط و تاریخ، محل و زمان مصاحبه یا آزمون عملی و یا پروژه در رشته های امتحانی ۱۱۳۱، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ از بعدازظهر امروز سوم تیر ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شد.

وی افزود: کلیه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌ محلهای دارای شرایط خاص و یا بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ ضرورت دارد با توجه به نکات مندرج در اطلاعیه ای که همزمان با اسامی بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و بر اساس برنامه زمانی مشخص شده برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی و یا سایر مراحل گزینش به نشانی مشخص شده در اطلاعیه مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: معرفی‌شدگان لازم است پیش از مراجعه به مرکز آموزش عالی مربوطه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز مورد نظر مراجعه کنند و از تغییرات احتمالی برنامه زمانی مربوطه به آزمون عملی یا مصاحبه مطلع شوند.