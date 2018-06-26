تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اصفهان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی ظهر سه شنبه در اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان اصفهان به ۹۳۵ روستا می‌رسد.

وی از اجرای طرح هادی برای ۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار خبر داد و بیان داشت: هر روستا باید یک سند راهبردی، شناسنامه و نقشه راه داشته باشد که در روستاها تمام مسائل برای صدور پروانه ساخت باید در نظر گرفته شود.

معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با اشاره به نامساعد بودن وضعیت مالی امسال، افزود: اعتبار تملک دارایی تا ۵۰ درصد کاهش داشته و برای مثال در شهرستانی چون مبارکه که ۷۰۰ میلیون دریافت اعتبار داشته امروز نصف این اعتبار پرداخت می‌شود.

بازنگری طرح هادی ۳۰۰ روستا/ طرح گردشگری برای ۱۷ روستا

وی با تأکید بر اینکه باید برای طرح‌های بازنگری و تهیه طرح‌های هادی اعتبار مناسبی در نظر گرفته شود، گفت: طرح هادی ۳۰۰ روستا باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن باید برای طرح‌ها و نقشه برداری‌ها رقمی اختصاص دهند و برای اجرای این طرح نیازمن همکاری شورای استان هستیم.

کریمی با بیان اینکه طرح‌ روستاهای هدف گردشگری را در دستور کار داریم، افزود: در حال حاضر برای ۱۷ روستا در سطح استان برنامه‌های گردشگری تعریف شده است.

وی در خصوص جذب قیر رایگان برای استان اصفهان گفت: ۱۵ درصد از قیر رایگان جذب شده برای استان به بنیاد مسکن اختصاص داده شده که در سال اول هشت هزار تن سهم بنیاد مسکن بود در حالی که ۳۴ هزار تن قیر رایگان برای استان دریافت شد.

تخصیص وام برای طرح های بوم گردی در اصفهان

معاون بهسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان نیز در این جلسه در خصوص ساخت مسکن روستایی گفت: به منظور اختصاص وام برای طرح های بوم گردی در استان اصفهان تفاهم نامه ای با میراث فرهنگی منعقد شده است.

محسن قوی بیان گفت: در سال ۷۲ روند ساخت و ساز مسکن روستایی تغییر یافت و طبق آمار موجود دو میلیون واحد مسکونی آسیب‌پذیر در کشور مشخص شد که باید سالانه ۲۰۰ هزار مسکن بازسازی شود.

وی بیان داشت: طرح جامع مسکن روستایی در سال ۹۲ تدوین شد که در این طرح برای هر شهرستان جدولی مشخص شد که میزان واحدهای مسکونی ساخته شده تا سال ۱۴۰۴ را مشخص می‌کرد و بر این اساس برای استان اصفهان سالانه پنج هزار و ۷۰۰ واحد در نظر گرفته شد و امروز این سهمیه به هفت هزار واحد افزایش داشته است.

معاون بهسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با اشاره به افزایش تسهیلات سال ۹۶ به ۲۵ میلیون تومان گفت: طی دو سال گذشته از سال ۹۶ مبلغ تسهیلات ۱۸ میلیون تومان برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر بوده است.

وی با اشاره به کارمزد پنج درصدی این تسهیلات افزود: در مورد شهرستان‌ها هر تعداد وامی که در این زمینه درخواست شود محدودیتی ندارد اما رعایت روابط فنی در احداث آن‌ها الزامی است.

قوی بیان در خصوص تعرفه نظام مهندسی در شهرستان‌ها گفت: این تعرفه بنا به وضعیت شهرستان‌های استان از ۵۰ تا ۹۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: تمام مهندسان بنیاد مسکن که از اعضای نظام مهندسی نیز هستند ملزم به اجرای قوانین و تعرفه‌ها بوده و تعرفه‌های مورد نظر در هیئت چهار نفره در استانداری تعیین می‌شود.