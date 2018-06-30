تولید تراشه مخصوص ایرباد با قابلیت طولانی کردن عمر باتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کوالکام در نمایشگاه CES امسال از تراشه QCC۵۱۰۰ رونمایی کرده که با هدف ارتقای عمر باتری، دریافت و پردازش بهتر برق برای ایربادهای بی سیم رونمایی کرد.

اکنون این شرکت نسخه ارزانتر این تراشه هاQCC۳۰۲۶ را رونمایی کرده که به شرکت های تولید کننده ایرباد کمک می کند دستگاه های صوتی بلوتوثی میان رده را تولید کنند.

این تراشه قابلیت برقراری اتصال میان هر ایرباد و کیفیت صوت را ارتقا داده است. همچنین این تراشه به توزیع متوازن برق در دو ایرباد کمک می کند. همین امر به کاهش مصرف برق و طولانی شدن عمر باتری منجر می شود.

این شرکت تصمیم دارد طرح تراشه را برای تولید کنندگان دستگاه ها در نیمه دوم ۲۰۱۸ فراهم کند تا آنها بتوانند ایربادهای خود را بسازند.