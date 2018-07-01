مهرداد محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شیوع بیماری سالک در دامغان از سال ۷۸ آغاز و هرسال عملیات کنترل و مبارزه با این بیماری انجام و غیرقابل‌کنترل است اما ریشه‌کن نمی‌شود، تأکید کرد: بیماری سالک یک بیماری مشترک بین انسان و دام محسوب می‌شود و مخزن اصلی جوندگان هستند و مهم‌ترین راه‌های مبارزه با بیماری سالک مبارزه با مخزن و ناقل بیماری و یکی از بخش‌های مرحله دوم طرح مبارزه با بیماری سالک در جنوب دامغان است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دامغان با اجرای مرحله دوم طرح مبارزه با بیماری سالک در طی این مدت چهار مرحله طرح مبارزه با این بیماری را در بیش از ۳۰ روستای جنوب و شرق دامغان اجرا کردند.

درمان سالک رایگان است

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دامغان اضافه کرد: درمان این بیماری رایگان است و سالانه حدود ۱۰۰ نفر از روستاهای دامغان به‌ویژه در جنوب این شهرستان مبتلابه بیماری سالک می‌شوند.

پور محمد با تأکید بر اینکه مهم‌ترین زمان شیوع بیماری سالک از اردیبهشت تا شهریورماه است، تصریح کرد: مردم باید مواظب باشند در حوالی غروب و تا صبح در روستاهای جنوب دامغان از گزش پشه در امان باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای هر محله از اجرای طرح که دو هفته به طول می‌انجامد بیش از ۱۰ کارشناس این طرح را اجرا و در هر محله ۲۰ میلیون تومان هزینه می‌شود.

جوندگان عامل اصلی شیوع بیماری سالک

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دامغان بابیان اینکه در اجرای طرح مبارزه با سالک معدم‌سازی موش‌ها با سم در دستور کار است، گفت: سالک با گرم شدن هوا مهمان ناخوانده روستاهای جنوب و شرق دامغان می‌شود.

محمدپور بابیان اینکه بیماری سالک یک بیماری پوستی است که با گزش پشه خاکی آلوده و از موش‌های صحرایی به انسان منتقل می‌شود، گفت: مخزن اصلی سالک جوندگان هستند که از طریق پشه خاکی به بدن انسان منتقل و محل گزش آن به زخم تبدیل می‌شود.

وی افزود: کارشناسان بهداشتی و درمانی دامغان مرحله دوم طرح مبارزه با مخزن جوندگان که یکی از راه‌های جلوگیری از شیوع بیماری است را آغاز کردند و در این طرح با قرار دادن طعمه‌های سمی در مخزن جوندگان باعث از بین رفتن آنان به‌ویژه موش‌های صحرایی می‌شوند.