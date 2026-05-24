  1. استانها
  2. سمنان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

۱.۵ میلیارد تومان برای آموزش و مقابله با سالک در دامغان تخصیص یافت

۱.۵ میلیارد تومان برای آموزش و مقابله با سالک در دامغان تخصیص یافت

دامغان- رئیس شبکه بهداشت دامغان، گفت: طی سال جاری مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای آموزش و مقابله با سالک در دامغان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محمدی غروب یکشنبه در جلسه هماهنگی مبارزه با بیماری سالک در محل فرمانداری دامغان خواستار توجه مردم به رعایت هشدارها از سوی شبکه بهداشت و درمان شد و افزود: با توجه به شرایط موجود احتمال بازگشت بیماری سالک وجود دارد.

وی در این رابطه توضیح داد: بارندگی و آغاز فصل گرما با افزایش موش های صحرایی و پشه خاکی همراه است که جدی گرفتن بهداشت محیط و فردی می تواند از بیماری سالک پیشگیری کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان آمار ابتدا به این بیماری را طی سال گذشته پنج مورد اعلام کرد و اضافه کرد: در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی این آمار افزایش خواهد یافت.

محمدی اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه‌ که شهروندان می توانند انجام دهند استفاده از پماد دافع بدن، پوشیدن لباس آستین دار و استفاده از لوسیون و پشه بند است.

وی افزود: طی سال جاری مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی سمنان برای آموزش و مقابله با سالک در دامغان اختصاص یافته است.

کد مطلب 6839951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها