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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۵۱

قطع شبکه های تلویزیونی دماوند و فیروزکوه ۷ ساعته شد

قطع شبکه های تلویزیونی دماوند و فیروزکوه ۷ ساعته شد

دماوند- شبکه های تلویزیونی شهرستان های دماوند و فیروزکوه از ساعت ۱۷ یکشنبه قطع شده و همچنان نیز قطع است.

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی شبکه های تلویزیونی شهرستان های دماوند و فیروزکوه از ساعت ۱۷ یکشنبه قطع است‌.

فرماندار دماوند در توضیح علت این قطعی به خبرنگار مهر گفت: مشکل فنی سبب این قطعی شده است.

مجید صفری افزود: یک تیم فنی از تهران برای رفع این مشکل فنی به دماوند آمده اند و اقدامات تعمیری در حال انجام است.

وی ادامه داد: در پی آموزش افرادی در دماوند هستیم، که در صورت بروز ایرادات فنی این چنینی بتوانند اقدام به رفع آن ایرادات کرده و نیاز به حضور تعمیرکاران از تهران نباشد.

صفری گفت: این آموزش سبب تسریع در رفع مشکلات فنی می شود.

کد مطلب 4335935

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