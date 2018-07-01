قطع شبکه های تلویزیونی دماوند و فیروزکوه ۷ ساعته شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی شبکه های تلویزیونی شهرستان های دماوند و فیروزکوه از ساعت ۱۷ یکشنبه قطع است‌.

فرماندار دماوند در توضیح علت این قطعی به خبرنگار مهر گفت: مشکل فنی سبب این قطعی شده است.

مجید صفری افزود: یک تیم فنی از تهران برای رفع این مشکل فنی به دماوند آمده اند و اقدامات تعمیری در حال انجام است.

وی ادامه داد: در پی آموزش افرادی در دماوند هستیم، که در صورت بروز ایرادات فنی این چنینی بتوانند اقدام به رفع آن ایرادات کرده و نیاز به حضور تعمیرکاران از تهران نباشد.

صفری گفت: این آموزش سبب تسریع در رفع مشکلات فنی می شود.