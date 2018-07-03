محمودرضا رحیمی سخنگوی خانه تئاتر درباره جلسه هیات مدیره خانه تئاتر که روز گذشته ۱۱ تیرماه برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: در جلسه روز گذشته خانه تئاتر مباحث مختلفی مطرح شد که یکی از آنها بررسی بیمه تکمیلی اعضای خانه تئاتر بود. خانه تئاتر همچون گذشته صرفا پذیرنده پیشنهادهای صندوق اعتباری هنر نیست بلکه هر سال خودش پیشنهاددهنده است به همین دلیل در حال بررسی برای انتخاب بهترین بیمه تکمیلی هستیم.

وی درباره نام بیمه تکمیلی امسال بیان کرد: امسال سه گزینه پیش رو داریم که در حال بررسی و نتیجه گیری و انتخاب یکی از آنها هستیم. بیمه تکمیلی منتخب تا آخر هفته مشخص می شود و اعضای خانه تئاتر از شنبه ۱۶ تیرماه می توانند ثبت نام کنند به همین جهت استدعا داریم اعضا فعلا دست نگه دارند و ثبت نام نکنند تا ما بتوانیم بهترین بیمه را برای آنها انتخاب کنیم. افرادی هم که سال گذشته دیرتر برای بیمه تکمیلی ثبت نام کردند از موقعیت بهتری برخوردار شدند.

رحیمی یادآور شد: این باعث افتخار خانه تئاتر است که بتواند شرایطی را تعیین و پیشنهاد کند تا خانه موسیقی و سینما هم بتوانند از آن بهره ببرند پس باز هم تاکید می کنم اعضای خانه تئاتر دست نگه دارند و برای بیمه تکمیلی ثبت نام نکنند.

سخنگوی خانه تئاتر متذکر شد: تلاش ما این است که صندوق اعتباری هنر همچنان با نمایندگانی از خانه موسیقی، سینما و تئاتر به فعالیت هایش ادامه دهد که اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند به سرعت معضلات حل خواهد شد. مشکل بیمه تامین اجتماعی نیز باید بررسی شود و معضل سرانه بیمه که با تصاعد هندسی بالا می رود ظرف یکی، دو ماه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه خانه تئاتر سال گذشته نیز اعلام کرده بود اعضا برای ثبت نام دست نگه دارند، بیان کرد: سال گذشته نیز ما عنوان کردیم تا پس از اعلام ما اعضای خانه تئاتر برای ثبت نام اقدام کنند اما متاسفانه برخی نگرانی ها وجود داشت که باعث شد برخی دوستان عجله کنند، یکی از نگرانی ها این است که هر سال بیمه تکمیلی در تاریخ اول تیر ماه به اتمام می رسد و در این فاصله و تا مشخص شدن بیمه جدید این نگرانی وجود دارد اگر فردی به بیماری مبتلا شد و یا مشکلی برایش پیش آمد تکلیف چیست اما در قراردادی که ما می نویسیم از همان اول تیر مشمول بیمه جدید خواهد شد و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

رحیمی درباره اینکه اعضای خانه موسیقی و خانه سینما هم می توانند از بیمه تکمیلی که خانه تئاتر پیشنهاد داده استفاده کنند یا خیر، اظهار کرد: اینکه آیا اعضای خانه موسیقی و خانه سینما هم می توانند از این بیمه استفاده کنند بستگی به خودشان دارد و مخیر هستند که بپذیرند یا خیر.

وی درباره مباحث دیگری که در جلسه هیات مدیره مطرح شد، گفت: روز گذشته یک طرح قدیمی که من آن را آرمانِ قسمتی از بچه های تئاتر می دانم مطرح شد و آن هم طرح بهسازی بود. به این ترتیب ما از امیر اسمی که برنامه ریز و مسئول این حرکت است، دعوت کردیم و در یک جلسه ای چند ساعته همراه با پرسش و پاسخ بین وی و اعضای هیات مدیره مباحث مختلف این طرح مطرح شد و حاضران در جلسه به اتفاق آرا به طرح بهسازی رای مثبت دادند. این طرح سه مرحله راهبردی، کاربردی و عملیاتی دارد که امیر اسمی توضیحات مبسوط و جامعی در حوزه راهبردی و کاربردی ارایه داد و قرار شد برای بررسی بخش عملیاتی طرح، جلساتی با مدیرعامل خانه تئاتر ترتیب داده شود.

وی ادامه داد: ما به دنبال تعریفی بودیم که در آن به طور کامل و به شکلی ساده برای اعضا توضیح داده شود که بهسازی چیست و قرار است چه کار کند و با توجه به اینکه آقای گیل آبادی به این سیستم آشناست قرار شد با جلساتی که با آقای اسمی برگزار می کند این مساله بررسی شود.

وی متذکر شد: همچنین در جلسه روز گذشته دومین جلسه کارگروه ارایه پیشنهادات برای تدوین اساسنامه سالن های خصوصی نیز برگزار شد که در آن نمایندگان انجمن های مختلف خانه تئاتر ما را همراهی کردند. همچنین از طرف مدیرکل هنرهای نمایشی نیز به طور جداگانه جلساتی با تماشاخانه های خصوصی برگزار می شود و ما نیز در جلسات خانه تئاتر که به پیشنهاد شهرام کرمی برگزار می شود و از ما نظر کارشناسانه در این مورد خواسته شده است، با همه نمایندگان ۱۴ گانه انجمن های مختلف جلسه داریم که امیدوارم با جمع آوری نظرات آنها بتوانیم به اساسنامه ای برسیم که هم به نفع تماشاخانه دارها و هم هنرمندان باشد چون در حال حاضر انتقادات و شکایت هایی در این زمینه از جانب هنرمندان وجود دارد.

وی در پایان صحبت هایش تاکید کرد: مساله ۹ درصد ارزش افزوده که به آثار هنرمندان وارد می شود بسیاری از تئاتری ها را مورد آزار قرار داده است. من از هنرمندان تقاضا می کنم اگر در اجرای آثارشان با این مساله مواجه شدند حتما آن را با خانه تئاتر در میان بگذارند تا خانه تئاتر نسبت به این مساله اقدامات لازم را انجام دهد چون هنرمندان نباید مالیات بپردازند.