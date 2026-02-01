به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ بهمنماه) مجلس در نطق میان دستور خود، اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد و گفت: سپاه پاسداران نهادی قدرتمند و سرافراز است که همواره یار و غمخوار مسلمانان، مظلومان و محرومان بوده و خار چشم مستکبران و تروریستهای داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: آمریکا و اتحادیه اروپا باید بدانند ملت ایران اهل گفتگو و دیپلماسی است؛ همانگونه که دیدگاه امام راحل و رهبر معظم انقلاب نیز بر گفتگو با همه کشورها بهجز رژیم صهیونیستی تأکید دارد، اما هرگز زیر بار قلدری نمیرود.
نوروزی با اشاره به پیشینه تاریخی ملت ایران تصریح کرد: ملت ما در کارنامه تاریخی خود، چه در دوران باستان و چه پس از اسلام، همواره ملتی مهربان، در عین حال باصلابت و مقتدر بوده است. اینکه رئیسجمهور سابق آمریکا بخواهد برای ملت ایران محدودیت برد موشکها تا ۳۰۰ کیلومتر تعیین کند، نه از سوی مردم و نه جوانان این سرزمین پذیرفته نمیشود و آنان باید بدانند که این فشارها هیچ اثری بر اراده ملت ایران نخواهد داشت.
وی سپس به وضعیت بازار خودرو پرداخت و گفت: امروز فروش خودرو در کشور بهشدت سرسامآور شده است. خودروهایی که از ایمنی و کیفیت لازم برخوردار نیستند، با قیمتهای بالا به مردم عرضه میشوند. هم ایرانخودرو و هم سایپا در این زمینه مسئول هستند و وزیر صمت باید پاسخگو بوده و نظارت جدیتری اعمال کند.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی اقشار مختلف، افزود: کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، سپاه و ارتش با مشکلات جدی معیشتی مواجهاند. بودجه سال ۱۴۰۵ باید برای تقویت معیشت این اقشار تدابیر جدی در نظر بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی خطاب به رئیسجمهور، گفت: دو نفر از معاونان شما با ساماندهی نیروهای شرکتی مخالفت میکنند، در حالی که طی یک ماه اخیر دو جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد و دیوان محاسبات بار مالی آن را حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما سازمان امور استخدامی رقم ۱۶ همت را اعلام میکند. این موضوع باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود تا پدیده بردهداری نوین در نظام اداری کشور برچیده شود.
نوروزی همچنین خواستار اجرای کامل حقوق قانونی بانوان شاغل شد و اظهار داشت: برقراری حق عائلهمندی و حق اولاد برای بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی باید بهصورت عملیاتی اجرا شود.
وی با انتقاد از سیاستهای حمایتی دولت ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی نهادهها، مردم متحمل هزینههای چندبرابری شدهاند، اما پرداختهای محدود حمایتی پاسخگوی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی نیست و معیشت روزمره مردم با مشکل مواجه شده است.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و افزایش تقاضا برای نان افزود: با کاهش قدرت خرید، صفهای نانواییها شلوغ شده و در شرایطی که منطقه ما قطب کشاورزی نیست، تأمین نان بهعنوان قوت غالب باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
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