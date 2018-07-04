۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

در سه ماهه نخست امسال؛

۳۷۹ هزار تن برنج وارد کشور شد/ کاهش ۷ درصدی واردات

طی سه ماهه نخست سال جاری ۳۷۹ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی ۷.۹۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری ۳۷۹ هزار و ۹۵۷ تن برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۳۷۴ میلیون و ۹۶۹ هزار دلار است.

واردات برنج به ایران ۴.۵۴ درصد از وزن کل و ۳.۳۳ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴۱۲ هزار و ۶۶۹ تن برنج به ایران وارد شده بود که ۴.۷۷ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. 

همچنین ارزش واردات برنج در میان کل کالاهای وارداتی ۳۷۹ میلیون و ۹۶۵ هزار دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۳.۲۸ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات برنج در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۷.۹۳ درصد و از لحاظ ارزش ۱.۳۱ درصد کاهش یافته است.

کد خبر 4338165
سمیه رسولی

