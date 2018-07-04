انتخاب رشته ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد از روز جمعه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی از روز جمعه ۱۵ تیرماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۱ تیر ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می‌توانند به مدت یک هفته با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به نشانیwww.azmoon.org برای ثبت کد رشته محل‌ها انتخابی اقدام کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته نیز در سایت اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده است.

تعداد رشته محل‌های دوره کارشناسی ارشد امسال ۶ هزار و ۹۱۹ کد رشته محل است و ظرفیت‌های پذیرش نیز همانند سال گذشته است.

گفتنی است هر داوطلب می‌تواند ۱۰۰ رشته/ محل را انتخاب و آن‌ها را در برگ اینترنتی انتخاب رشته ثبت کند.

همچنین هزینه انتخاب رشته دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۴۶ هزار تومان است که با کارت‌های بانک عضو شبکه شتاب و از طریق سایت اینترنتی یاد شده قابل پرداخت است.

نتایج نهایی این آزمون دهه اول شهریور اعلام خواهد شد.