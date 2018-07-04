به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه ادبی شاعران آیینی چون استاد سازگار،حمید رضا برقعی ، احمد بابایی ، قاسم صرافان ، وحید قاسمی ، جواد محمد زمانی ،حسن صنوبری ، جواد شرافت و محمد رسولی در مدح ومرثیه امام صادق به شعر خوانی خواهند پرداخت. هم چنین در این برنامه از مجموعه شعر صادقانه ها که گردآوری جامعی از اشعار شعرای آیینی در باب حضرت صادق است،رونمایی خواهد شد.

این برنامه در خانه مهر رضا(ع) وابسته به موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) در خیابان ولیعصر ، بالاتر از توانیر ، نرسیده به پل همت نبش کوچه نیلو برگزار خواهد شد.

این برنامه شنبه 16 تیرماه ساعت 18 برقرار و ورود برای عموم آزاد است .