تکلیف چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال فرانسه با نتیجه ۳ بر صفر صربستان را شکست داد و با ۵ امتیاز صدرنشین گروه A شد. روسیه نیز با شکست ۳ بر صفر آمریکا با ۶ امتیاز در صدر گروه B قرار گرفت.

بازی های مرحله گروهی از دور نهایی مسابقات لیگ ملت های والیبال در دو گروه سه تیمی انجام و در پایان تیم های فرانسه، برزیل، روسیه و آمریکا راهی دور نیمه نهایی شدند.

فرانسه، آمریکا، لهستان، برزیل، صربستان و روسیه شش تیم حاضر در دور نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال بودند. دیدارهای نهایی مسابقات به میزبانی فرانسه در حال برگزاری است.

تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان دهمی از صعود به مرحله نهایی رقابت ها باز مانده بود.

نتایج کامل مرحله گروهی دور نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال:

چهارشنبه

روسیه ۳- لهستان یک

فرانسه ۳ - برزیل ۲

پنجشنبه

آمریکا ۳- لهستان صفر

صربستان صفر - برزیل ۳

جمعه

روسیه ۳ - آمریکا صفر

فرانسه ۳ - صربستان صفر

دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه برگزار خواهد شد.