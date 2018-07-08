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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۱۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

بازنگری آیین نامه تحصیل همزمان/ اعلام رشته های جدید بزودی

بازنگری آیین نامه تحصیل همزمان/ اعلام رشته های جدید بزودی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از بازنگری آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در ۲ رشته خبر داد و گفت: رشته های کلیدی برای تحصیل همزمان دراولویت قرار می گیرند.

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین نامه تحصیل همزمان گفت: بازنگری آیین نامه تحصیل همزمان در حال انجام بوده و پیش نویس آن نیز تدوین شده است.

وی ادامه داد: براساس نقشه جامع علمی و فناوری کشور و نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به برخی از تحریم  ها، رشته هایی که برای کشور رشته های کلیدی محسوب می شوند، به عنوان رشته های اولویت دار برای تحصیل همزمان اعلام خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل در رشته همزمان می توانند این رشته های کلیدی را انتخاب کنند.

کد مطلب 4341234
زهرا سیفی

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