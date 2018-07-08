بازنگری آیین نامه تحصیل همزمان/ اعلام رشته های جدید بزودی

محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین نامه تحصیل همزمان گفت: بازنگری آیین نامه تحصیل همزمان در حال انجام بوده و پیش نویس آن نیز تدوین شده است.

وی ادامه داد: براساس نقشه جامع علمی و فناوری کشور و نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به برخی از تحریم ها، رشته هایی که برای کشور رشته های کلیدی محسوب می شوند، به عنوان رشته های اولویت دار برای تحصیل همزمان اعلام خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل در رشته همزمان می توانند این رشته های کلیدی را انتخاب کنند.