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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

«من و مرتضی» سوژه هفدهمین گعده فیلمسازان انقلاب اسلامی

«من و مرتضی» سوژه هفدهمین گعده فیلمسازان انقلاب اسلامی

گعده این هفته فیلمسازان جوان سینمای انقلاب به نمایش و نقد و بررسی مستند «من و مرتضی» به کارگردانی حمید شعبانی صمغ آبادی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفدهمین گعده هفتگی فیلمسازان جوان سینمای انقلاب که از طرف دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار می‌شود، مستند «من و مرتضی» به کارگردانی حمید شعبانی صمغ آبادی با حضور کارشناسان، نقد و بررسی می شود.

«من و مرتضی» روایتی از زندگی عاشقانه طاهره رحیمی بانوی افغانی است که همسرش همراه تیپ فاطمیون عازم سوریه شد و در آنجا به فیض شهادت نایل آمد. این خانم با گویش افغانی از همسر شهید و اتفاقات بعد از آن می گوید.

در این برنامه نعمت الله سعیدی و مهدی نعمت اللهی به عنوان کارشناس و محمدجواد طالبی به عنوان مجری کارشناس حضور خواهند داشت.

گعده این هفته فیلمسازان جوان سینمای انقلاب سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در حسینیه هنر برگزار می شود.

کد مطلب 4341680
آروین موذن زاده

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