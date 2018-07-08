«من و مرتضی» سوژه هفدهمین گعده فیلمسازان انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفدهمین گعده هفتگی فیلمسازان جوان سینمای انقلاب که از طرف دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار برگزار می‌شود، مستند «من و مرتضی» به کارگردانی حمید شعبانی صمغ آبادی با حضور کارشناسان، نقد و بررسی می شود.

«من و مرتضی» روایتی از زندگی عاشقانه طاهره رحیمی بانوی افغانی است که همسرش همراه تیپ فاطمیون عازم سوریه شد و در آنجا به فیض شهادت نایل آمد. این خانم با گویش افغانی از همسر شهید و اتفاقات بعد از آن می گوید.

در این برنامه نعمت الله سعیدی و مهدی نعمت اللهی به عنوان کارشناس و محمدجواد طالبی به عنوان مجری کارشناس حضور خواهند داشت.

گعده این هفته فیلمسازان جوان سینمای انقلاب سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در حسینیه هنر برگزار می شود.