خراسان رضوی در مقاوم سازی مسکن روستایی از میانگین کشوری عقب است

به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا رشیدیان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه مراسم آغاز به کار شهرداری شهر سمیع آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد:متوسط میزان برخورداری مناطق روستایی کشور از مسکن مقاوم ۴۰ درصد است در حالیکه در خراسان رضوی این میانگین ۲۸ درصد می باشد که به شدت از کشور عقب هستیم و باید این حوزه ارتقا یابد.

وی گفت:با توجه به قرارگیری استان بر روی گسل های زلزله خیز فعال باید مردم به موضوع مقاوم سازی ساختمان ها و منازل مسکونی به ویژه در مناطق روستایی که وضعیت خوبی ندارد ، به طور جدی وارد شده وبا استفاده از تسهیلات موجود در این راستا گام بردارند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: سمیع آباد با مصوبه هیات دولت و وزارت کشور به عنوان هفتاد و چهارمین شهر استان تبدیل شد و با این اتفاق سیستم دهیاری به شهرداری تبدیل شد.

رشیدیان گفت : ارائه خدمات در این منطقه از این پس باید در قالب استانداردهای شهری انجام می شود و امید است با همراهی ومساعدت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها این تحول در تغییر و ارتقا این بخش از استان موثر باشد.

وی تصریح کرد : یک سری اقدامات را باید شهرداری و شورای شهر در راستای این تغییر برای ارتقا منطقه دنبال کند و مجموعه ای از اقدامات را نیز مردم انجام دهند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: از جمله مباحثی که باید توسط مردم به طور جدی پیگیری شود مقاوم سازی منازل مسکونی است که امید است مردم ما با بهره گیری از وام های قرض الحسنه منازل خود را در مقابل حوادث طبیعی مثل زلزله مقاوم کنند.

وی اظهار کرد: بنیاد مسکن در تدارک تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ازای هر نفر ۲۵۰ میلیون ریال به صورت وام قرض الحسنه بابازپرداخت ۱۲ ساله است و باید مردم بویژه روستائیان از این ظرفیت برای خانه سازی بر اساس استانداردها استفاده کنند.

رشیدیان گفت: درجلسه شورای شهرستان تربت جام مسائل منطقه از جمله اشتغال ، تولید ، مباحث عمرانی از گاز و آب تا جاده روستایی وحمایت از تولیدات معدن و صنایع کوچک و مانند آن بررسی و تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد:سهم استان از تسهیلات توسعه اشتغال روستایی ۶۱۰ میلیارد تومان است و نرخ این تسهیلات برای مناطق مرزی با نرخ سود ۴ درصد و مناطق روستایی ۶ تا ۱۰ درصد است و تا کنون ۳۰۵ میلیارد تومان آن به بانک ها ابلاغ شده است.

