به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار مسئولان عقیدتی نیروی انتظامی با تبریک دهۀ کرامت عنوان کرد: مجموعه نیروی انتظامی وظیفه بسیار سنگین تأمین امنیت در سطوح مختلف جامعه را بر عهده دارد و انجام این وظیفه جز با همکاری مردم امکانپذیر نیست.

این مرجع تقلید افزود: تفاوت مهمی بین نیروی انتظامی غرب و نیروی انتظامی ما وجود دارد، چون آنها اعتقادی به مسائل مذهبی ندارند و صرفا به جنبههای مادی فکر می کنند و به همین دلیل در بسیاری از موارد هم موفق نمیشوند، ولی برای ما که امنیت اجتماعی و سیاسی را از امنیت اخلاقی و اعتقادی جدا نمی دانیم، این مسأله متفاوت است.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم امنیت اخلاقی و اعتقادی را تضمین کنیم، چه امنیت اجتماعی‌ای داریم؟ هر کسی می تواند به مجرد اینکه مانعی بر سر راه خود ندید، دست به کار خلافی بزند، اما کسی که معتقد به خدا و حساب و کتاب باشد خیلی متفاوت است با کسی که این عقیده را ندارد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با توجه به اینکه فلسفه وجود بخش سیاسی و عقیدتی در ناجا و جاهای دیگر از دو نظر اهمیت دارد، اضافه کرد: خود این نیروها از نظر اعتقادی و اخلاقی پرورش پیدا می کنند تا بتوانند برنامه های خودش را با آن آمیخته کند و دیگر این که انتقال عقاید به مردم تا مردم نیز این چنین باشند، البته به مقداری که می توانیم، این سبب می شود که مردم در برنامه‌ها همکاری کنند.

آیت الله مکارم شیرازی با حساس دانستن شرایط فعلی کشور بیان کرد: دشمن تصمیم گرفته هر ضربهای که میتواند در میدان نظامی بزند اما مأیوس است که بتواند کار قابل ملاحظه ای انجام دهد، لذا همه را متمرکز در تحریم ها و در مسائل اقتصادی کرده است.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به عوامل داخلی دشمنان خارجی افزود: این عوامل هم دو دسته هستند، یک دسته که واقعا مرتبط به آنها هستند و پیاده نظام آنها است، یک دسته هم عوامل آنها نیستند ولی نارضایتی هایی دارند، مانند اینکه الآن مسائل نارضایتی های اقتصادی زیاد شده، همین مسألۀ قطع برق باعث مشکلات فراوانی شده است، چقدر مردم شکایت دارند که وسایل برقی شان سوخته، کارخانه داشته و کارخانه‌اش دچار خسارت شده، یا فردی می گفت که خانۀ من در طبقه پانزدهم است و برای رفتن به منزل خود دچار مشکل است. اینها سبب نارضایتی مردم می شود.

وی با بیان اینکه دولتمردان باید برای چنین مواردی پیش‌بینی‌های لازم را انجام می دادند، عنوان کرد: قبلاً باید پیش بینی می کردید؟ چرا نکردید؟ حداقل از مردم عذرخواهی کنید و بگویید به زودی مشکلات را حل می کنیم و در صدد حل آن باشید.

این مرجع تقلید با اشاره به گرانی و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها اضافه کرد: این نیز مشکل بزرگی است، گاه مشاهده شده پنجاه درصد و گاه صددرصد و گاهی بیش از صد درصد یک جنس افزایش قیمت داشته است، البته باید قبول کرد که عده ای از مردم هم در این مسأله مقصر هستند و تمام مشکلات را نمی توان بر گردن دولت انداخت.

وی افزود: برخی نیز خلاف انتظار عمل می کنند، تا جنسی کم می شود، دست به احتکار می زنند و درون انبار پنهان می کنند، وقتی هم سوال می کنید می گویند باید بگذارید ببینیم قیمت چه می شود؟

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: گاهی چیزهایی می شنویم که واقعاً جای تعجب است؛ می بینیم برای بعضی از مسائل ضروری، ارز داده نشده، اما چهل موسسه با ارز دولتی توانستهاند موبایل وارد کنند و به قیمت بازار آزاد می فروشند، یا چهار هزار ماشین خارجی وارد شده است، مردم وقتی اینها را می‌شنوند، عصبانی و ناراحت می شوند.

وی با بیان اینکه باید درصدد حل مشکلات باشیم، گفت: با پرده‌پوشی و خط زدن صورت مسأله، مسأله حل نمی‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: رییس جمهور آمریکا گفته هر اعتراضی که در هر گوشه از ایران شود ما از آن حمایت می‌کنیم، دخالت در امور دیگران با این صراحت! در دنیایی که بی قانونی در آن حاکم است ما باید حواسمان خیلی جمع باشد.

وی ادامه داد: باید قبول کنیم که مشکلات هست، اما اگر بخواهیم در این شرایط با هم تسویه حساب کنیم، هیچ عقلی چنین اجازه‌ای نمی دهد، باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را حل کنیم و ما معتقدیم که خداوند نیز کمک می‌کند.