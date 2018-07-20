به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۷۲ هکتار از اراضی کشاورزی در استان گیلان فاقد شبکه آبیاری مطمئن است، اظهارکرد: شهرستان تالش به همراه رودسر، آستارا و قسمتی از رضوانشهر از جمله این شهرستان ها هستند.

وی به منابع تأمین کننده آب کشاورزی شهرستان تالش اشاره کرد و آب های روان، آب چاه، بارش باران و آب رودخانه ها را از جمله این منابع دانست و افزود: با توجه به سنتی بودن شالیزارها پِرتی آب را شاهد هستیم.

رئیس جهاد کشاورزی تالش با بیان اینکه مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان بسیار مهم بوده و اهمیت کاربردی دارد، گفت: شهرستان تالش ۲۴ هزار هکتار محصولات زراعی و باغی دارد و با ۴۸ درصد اشتغالزایی در این حوزه و ۱۷ درصد تولید ناخالص، شاهد تولید ۲۰۰ هزار تُن محصولات مختلف کشاورزی با ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش اقتصادی است.

موسوی تصریح کرد: شهرستان تالش ۱۶ هزار هکتار شالیزار، ۴ هزار هکتار باغات، ۴ هزار هکتار سایر محصولات با ۳۰ هزار بهره بردار دارد.

وی با اشاره به باغات پرمحصول، اشتغال زا و پردرآمد کیوی به عنوان یک محصول صادراتی در شهرستان تالش، افزود: تامین آب این باغات به صورت ۱۰۰درصدی از طریق آبیاری تحت فشار انجام می شود.

رئیس جهاد کشاورزی تالش از توزیع ۲۰ دستگاه موتور پمپ به صورت امانتی به همراه سوخت به کشاورزان منطقه خبر داد و گفت: تسهیلات بانکی برای خرید ۲۵ دستگاه موتور پمپ به کشاورزان پرداخت شده است.

موسوی با تاکید بر اهمیت سدهای لاستیکی و آب بندان ها در ذخیره سازی آب شهرستان تالش، اظهارکرد: احداث سدهای لاستیکی در شهرستان تالش با هدف تامین منابع آب کشاورزی باید گسترش یابد و در غیر این صورت در آینده با مشکلات شدید آبی در حوزه کشاورزی مواجه می شود.