غفاری: محدودیت صادرات بازار را مختل کرده است

تالش- یک باغدار کیوی در تالش گفت: محدودیت‌ های زمانی وضع‌ شده صادرات، بازار را دچار اختلال و فشار اقتصادی زیادی به تولید کنندگان وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب غفاری صبح پنجشنبه در این نشست رفع موانع تولید و صادرات در تالش با انتقاد از محدودیت‌های زمانی تعیین‌شده برای صادرات گفت: تعیین بازه‌های محدود برای خروج محصول از کشور موجب اختلال در بازار و افزایش هزینه برای تولیدکنندگان شده و در نهایت به کاهش عملکرد صادراتی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت کیوی نیازمند حمایت جدی دولت است، افزود: افزایش سطح تسهیلات و برداشتن موانع صادراتی می‌تواند سهم ایران را در بازارهای هدف تقویت کرده و ضمن ایجاد رقابت سالم، شرایط پایدارتری برای تولیدکنندگان فراهم کند.

این باغدار با اشاره به جایگاه ویژه تالش در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: تالش امروز به یکی از قطب‌های نوظهور صادرات کشاورزی کشور تبدیل شده و این روند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و کاهش نرخ بیکاری دارد.

