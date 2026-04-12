به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدیسهساری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات آمادهسازی سردهنههای کشاورزی در گفتگو با رسانه ها وضعیت منابع آبی این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به دلیل آنکه تالش از آب سد سفیدرود برای مصارف کشاورزی استفاده نمیکند، مدیریت صحیح منابع داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای آبی شهرستان افزود: تالش دارای ۱۶ هزار هکتار زمین زراعی است که ۲۵ درصد آن به شیوه سنتی و ۷۵ درصد به صورت مکانیزه کشت میشود. همچنین وجود ۱۰۰ سردهنه اصلی و فرعی، ۱۱ آببندان که بهطور کامل آبگیری شدهاند و ۱۴۴ حلقه چاه عمیق کشاورزی، ظرفیت مناسبی برای تأمین آب زراعی فراهم کرده است.
فرماندار تالش میزان پوشش آبیاری از منابع مختلف را نیز تشریح کرد و گفت: اکنون ۴۰۰ هکتار از طریق آببندانها، سه هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق چاههای کشاورزی و بیش از ۱۲ هزار هکتار از طریق سردهنهها آبیاری میشود که این امر نقش مهمی در پایداری تولیدات کشاورزی دارد.
جمشیدیسهساری با قدردانی از دستگاههای اجرایی و نیروهای عملیاتی که در روزهای اخیر مشغول لایروبی، بازگشایی و مرمت تأسیسات آبی بودهاند، تصریح کرد: آمادگی کامل شبکههای آبیاری با هدف کاهش دغدغه کشاورزان در آستانه کشت بهاره از اولویتهای فرمانداری است و این روند تا زمان اطمینان از عملکرد مطلوب همه سردهنهها ادامه خواهد داشت.
فرماندار تالش در پایان از کشاورزان خواست تا با استفاده از شرایط مطلوب آب و هوایی، برای شخم زدن اراضی و خزانهگیری اقدام کنند.
