۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۶

جمشیدی: ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی تالش مکانیزه کشت می‌شود

تالش- فرماندار تالش با اشاره به ظرفیت‌های آبی این شهرستان، گفت: از ۱۶ هزار هکتار زمین زراعی، ۲۵ درصد به شیوه سنتی و ۷۵ درصد به صورت مکانیزه در تالش کشت می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی‌سه‌ساری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات آماده‌سازی سردهنه‌های کشاورزی در گفتگو با رسانه ها وضعیت منابع آبی این شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به دلیل آنکه تالش از آب سد سفیدرود برای مصارف کشاورزی استفاده نمی‌کند، مدیریت صحیح منابع داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبی شهرستان افزود: تالش دارای ۱۶ هزار هکتار زمین زراعی است که ۲۵ درصد آن به شیوه سنتی و ۷۵ درصد به صورت مکانیزه کشت می‌شود. همچنین وجود ۱۰۰ سردهنه اصلی و فرعی، ۱۱ آب‌بندان که به‌طور کامل آبگیری شده‌اند و ۱۴۴ حلقه چاه عمیق کشاورزی، ظرفیت مناسبی برای تأمین آب زراعی فراهم کرده است.

فرماندار تالش میزان پوشش آبیاری از منابع مختلف را نیز تشریح کرد و گفت: اکنون ۴۰۰ هکتار از طریق آب‌بندان‌ها، سه هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق چاه‌های کشاورزی و بیش از ۱۲ هزار هکتار از طریق سردهنه‌ها آبیاری می‌شود که این امر نقش مهمی در پایداری تولیدات کشاورزی دارد.

جمشیدی‌سه‌ساری با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و نیروهای عملیاتی که در روزهای اخیر مشغول لایروبی، بازگشایی و مرمت تأسیسات آبی بوده‌اند، تصریح کرد: آمادگی کامل شبکه‌های آبیاری با هدف کاهش دغدغه کشاورزان در آستانه کشت بهاره از اولویت‌های فرمانداری است و این روند تا زمان اطمینان از عملکرد مطلوب همه سردهنه‌ها ادامه خواهد داشت.

فرماندار تالش در پایان از کشاورزان خواست تا با استفاده از شرایط مطلوب آب و هوایی، برای شخم زدن اراضی و خزانه‌گیری اقدام کنند.

