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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

فرماندار تالش: لایروبی آب‌ بندان‌ها پیش‌نیاز آغاز فصل کشاورزی است

فرماندار تالش: لایروبی آب‌ بندان‌ها پیش‌نیاز آغاز فصل کشاورزی است

تالش- فرماندار تالش با اشاره به نزدیکی فصل زراعی، بر ضرورت لایروبی آب‌بندان‌ها و انهار تأکید کرد و گفت: آماده‌سازی منابع آبی از هم‌اکنون باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از آب‌بندان سراگاه اظهار کرد: در آستانه فصل کشاورزی، توجه به آماده‌سازی آب‌بندان‌ها و سردهنه‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی افزود: لایروبی انهار و سردهنه‌ها باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش سرعت جریان آب، از تبخیر و تعریق آن کاسته شود و دغدغه کشاورزان نیز کاهش یابد.

جمشیدی سه‌ساری با بیان اینکه مزارع شهرستان تالش از منابع آبی سد سفیدرود برای آبیاری استفاده نمی‌کنند، گفت: تأمین آب کشاورزی این شهرستان از طریق ۱۴ آب‌بندان و ۱۱ رودخانه انجام می‌شود که در مجموع دارای ۱۰۰ سردهنه هستند.

فرماندار تالش ادامه داد: لایروبی آب‌بندان‌ها و سایر منابع آبی نقش مهمی در کاهش تنش آبی در فصل کشاورزی دارد و لازم است دستگاه‌های متولی، از جمله جهاد کشاورزی و امور آب، از هم‌اکنون اقدامات لازم را برای آغاز فصل زراعی جدید انجام دهند.

کد مطلب 6650218

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