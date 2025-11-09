به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از آب‌بندان سراگاه اظهار کرد: در آستانه فصل کشاورزی، توجه به آماده‌سازی آب‌بندان‌ها و سردهنه‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی افزود: لایروبی انهار و سردهنه‌ها باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش سرعت جریان آب، از تبخیر و تعریق آن کاسته شود و دغدغه کشاورزان نیز کاهش یابد.

جمشیدی سه‌ساری با بیان اینکه مزارع شهرستان تالش از منابع آبی سد سفیدرود برای آبیاری استفاده نمی‌کنند، گفت: تأمین آب کشاورزی این شهرستان از طریق ۱۴ آب‌بندان و ۱۱ رودخانه انجام می‌شود که در مجموع دارای ۱۰۰ سردهنه هستند.

فرماندار تالش ادامه داد: لایروبی آب‌بندان‌ها و سایر منابع آبی نقش مهمی در کاهش تنش آبی در فصل کشاورزی دارد و لازم است دستگاه‌های متولی، از جمله جهاد کشاورزی و امور آب، از هم‌اکنون اقدامات لازم را برای آغاز فصل زراعی جدید انجام دهند.