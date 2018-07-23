رویکرد زمینخواران تغییر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس حسینی عالمی در نشست روسای دادگستری ها و دادستان ها به برخورد جدی دادستان‌ها با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی در استان تاکید کرد و افزود: دادستانها باید با جدیت و برنامه ریزی مناسب از ضابطین قضایی بخواهند تا بر خورد جدی و مناسب با بر هم زنندگان امنیت اجتماعی مردم داشته باشند.

دادستان مرکز استان در بخش دیگر از سخنان خود به موضوع منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و افزود: باید داستان های سراسر استان در این موارد اقدام قاطع موثری داشته باشند، بطوری که ازسوی رییس کل دادگستری استان و دادستانی بازدیدهای میدانی به صورت نامحسوس و محسوس صورت می گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: رویکرد زمین‌خواران نسبت به گذشته تغییر کرده است و امروز از شکل تغییر کاربری زراعی به مسکونی به سمت سوءاستفاده ازظرفیت‌های قانونی موجود در تصرف اراضی ملی و دولتی تغییر شکل یافته است.

وی در خصوص شناگاههای استان نیز افزود: طبق آمار اخذ شده از سوی محیط زیست در خصوص شناگاههای استان و بررسی ها و اقدامات انجام گرفته در این خصوص، از ۲۲ شناگاه در استان فقط تنها ۲ جایگاه، مناسب شناخته شده است که این مهم نیازمند بررسی و پیگیری مسئولین استانی است و دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع است.

وی در ادامه به بحث محیط زیست و رود خانه ها اشاره کرد و افزود: عملکرد محیط زیست در استان مطلوب نیست، به طوری که اکثر فاضلاب های شهری و خانگی و کشتارگاه ها به رودخانه ها منتهی می شود و برای حل این موارد باید محیط زیست با جدیت بیشتری ورود پیدا کرده و درنگهداری و حفظ محیط زیست کوشا باشد واین امرتلاش دیگر دستگاه و مسئولان استانی را در حمایت از این نهاد را می طلبد.