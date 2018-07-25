  1. استانها
رئیس شورای شهر همدان:

نخبگان جامعه ایده‌های خود را در اختیار مدیریت شهری همدان قراردهند

همدان - رئیس شورای شهر همدان گفت: نخبگان جامعه فکر و اندیشه خود را بدون گرایش‌های سیاسی در اختیار مدیریت شهری همدان قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با هیئت رئیسه دانشگاه بوعلی سینا همدان بر بهره‌گیری از ظرفیت جامعه جوان دانشگاهی و نخبگان تاکید کرد و گفت: جوانان را باید جذب و از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کرد.

مولوی بابیان اینکه نخبگان جامعه باید فکر و اندیشه خود را بدون گرایش‌های سیاسی در اختیار مدیریت شهری قرار دهند تا از آزمون و خطا جلوگیری شود، به وضعیت فضای سبز همدان اشاره کرد و گفت: باید از ریه‌های تنفسی شهر محافظت کنیم.

وی بابیان اینکه سیاست شورای شهر همدان جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی است، از دانشگاهیان درخواست کرد: برای آرام‌سازی و یا تعریف مسیر جایگزین و اضطراری جاده برگشت گنجنامه راهکار علمی ارائه دهند.

رئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه دانشگاه بوعلی باید در سمینارها و برنامه های ملی و بین‌المللی به معرفی مجموعه منحصربه فرد پیاده راه همدان بپردازد، گفت: این ظرفیت نباید به هدر برود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه باید در قالب انعقاد تفاهم‌نامه عملیاتی و نظام‌مند با مجموعه دانشگاه بوعلی سینای همدان، مدیریت شهری را کمک کرد، گفت: نتایج مباحث کارشناسی مرکز مطالعات شورا با حضور اساتید و نخبگان شهری در مدیریت شهری به کار گرفته می شود.

حمید بادامی‌نجات بابیان اینکه باید از ظرفیتهای مجموعه‌ علمی دانشگاه بوعلی سینا کمک گرفت، گفت: نخبگان شهری سرمایه‌های اجتماعی شهر هستند و باید با ارائه راهکارهای بدیع مدیریت شهری را کمک کنند.

وی ادامه داد: حوزه پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان به منظور پیشبرد برنامه‌ها و اهداف تعریف شده نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ۹گانه با حضور اساتید برجسته و توانمند هیئت علمی، مدیران و کارشناسان خبره شهرداری و اعضای شورای شهر اقدام کرده است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان عنوان کرد: حوزه اجرایی این مرکز نیز در راستای اهداف و سیاست‌های پژوهشی و تدوین برنامه‌های راهبردی عمل می‌کند و گام‌ها و برنامه‌های عملیاتی در راستای ارتقای کیفیت مدیریت شهری در پیش می‌گیرد.

