به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با هیئت رئیسه دانشگاه بوعلی سینا همدان بر بهرهگیری از ظرفیت جامعه جوان دانشگاهی و نخبگان تاکید کرد و گفت: جوانان را باید جذب و از نظرات و پیشنهادات آنها استفاده کرد.
مولوی بابیان اینکه نخبگان جامعه باید فکر و اندیشه خود را بدون گرایشهای سیاسی در اختیار مدیریت شهری قرار دهند تا از آزمون و خطا جلوگیری شود، به وضعیت فضای سبز همدان اشاره کرد و گفت: باید از ریههای تنفسی شهر محافظت کنیم.
وی بابیان اینکه سیاست شورای شهر همدان جلوگیری از بلندمرتبهسازی است، از دانشگاهیان درخواست کرد: برای آرامسازی و یا تعریف مسیر جایگزین و اضطراری جاده برگشت گنجنامه راهکار علمی ارائه دهند.
رئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه دانشگاه بوعلی باید در سمینارها و برنامه های ملی و بینالمللی به معرفی مجموعه منحصربه فرد پیاده راه همدان بپردازد، گفت: این ظرفیت نباید به هدر برود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای شهر همدان نیز با بیان اینکه باید در قالب انعقاد تفاهمنامه عملیاتی و نظاممند با مجموعه دانشگاه بوعلی سینای همدان، مدیریت شهری را کمک کرد، گفت: نتایج مباحث کارشناسی مرکز مطالعات شورا با حضور اساتید و نخبگان شهری در مدیریت شهری به کار گرفته می شود.
حمید بادامینجات بابیان اینکه باید از ظرفیتهای مجموعه علمی دانشگاه بوعلی سینا کمک گرفت، گفت: نخبگان شهری سرمایههای اجتماعی شهر هستند و باید با ارائه راهکارهای بدیع مدیریت شهری را کمک کنند.
وی ادامه داد: حوزه پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای شهر همدان به منظور پیشبرد برنامهها و اهداف تعریف شده نسبت به تشکیل کمیتههای تخصصی ۹گانه با حضور اساتید برجسته و توانمند هیئت علمی، مدیران و کارشناسان خبره شهرداری و اعضای شورای شهر اقدام کرده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای شهر همدان عنوان کرد: حوزه اجرایی این مرکز نیز در راستای اهداف و سیاستهای پژوهشی و تدوین برنامههای راهبردی عمل میکند و گامها و برنامههای عملیاتی در راستای ارتقای کیفیت مدیریت شهری در پیش میگیرد.
