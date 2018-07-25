به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی با ابلاغ اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان به دستگاه های ذی ربط در حوزه صدور پروانه ساختمانی اعم از شهرداری ها، ادارت کل راه و شهرسازی استانها و سازمان های نظام مهندسی و کاردان فنی ساختمان، اعلام کرد: اگر ظرف سه روز از زمان تعیین مهندس ناظر از سوی کارفرما، سازمان های نظام مهندسی ساختمان اسامی این افراد را تأیید نکنند، این اقدام به منزله تأیید مهندسان مذکور در نظر گرفته می شود.
متن این ابلاعیه به استانداران، شهرداران و سازمانهای نظام مهندسی استانها به شرح زیر است:
با سلام
با توجه به اظهارنظر معاون حقوقی محترم رئیسجمهوری درباره " شیوهنامه ابلاغی تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۳" که طی نامه شماره۱۲۶۱۴-۹۷.م. ۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷.۴.۳۱ ابلاغ نمودهاند و حکمیت نهایی که ایشان در مورد اختلاف بین وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی داشتهاند، عینا دو فقره اصلاحیه ابلاغی اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ میگردد.
بر این اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداریهای سراسر کشور، سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، هیأت مدیرههای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها، سازمان نظام کاردانی ساختمان (شورای مرکزی)، ادارههای کل راه و شهرسازی استانها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، شیوهنامه فوق را با اصلاحیه پیوست ملاک عمل قرار دهند.
متن اصلاحیه انجام شده در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان شرح زیر است:
بسمه تعالی
اصلاحیه شیوهنامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ ابلاغی مورخ ۹۶.۱۲.۲۳
۱-۱-تعریف ناظر در ماده یک شیوهنامه ابلاغی به نحو زیر اصلاح میگردد:
ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار با صلاحیت نظارت بر ساختمان طبق ماده (۴) قانون که براساس این شیوهنامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفی میشود و وظیفه نظارت بر عملیات ساختمانی را عهدهدار است.»
۱-۲-عبارت زیر در بند (س) ماده ۳ شیوهنامه ابلاغی حذف میگردد:
پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانهای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام میشود، به منزله معرفی سازمان استان است.
و متن زیر در ادامه آن اضافه میشود:
عدم رعایت این بند برای هیات مدیره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامی، به منزله عدم رعایت نظامات دولتی محسوب میگردد.
عباس آخوندی
وزیر
