صنایع دستی عشایر احیا شود/ شناسایی ۶۰۰۰ نفر از عشایر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه امور عشایری استان با تاکید بر حمایت از عشایر اظهار کرد: عشایر تامین کننده نیاز های جامعه هستند که باید حمایت شوند و زیر ساخت های مناسب برای آن ها به وجود بیاید.

وی افزود: در استان مازندران در حوزه خدمت رسانی به عشایر غافل بودیم که باید ساختار آن درست شود.

اسلامی با تاکید براینکه فرمانداری و بخشداری ها مکانی را برای عرضه محصولات در نظر بگیرند، افزود: با راه اندازی بازارچه های دائمی با کیفیت اقتصاد روستا و عشایر رونق می گیرد و مردم نیز از این بازارچه ها استقبال می کنند.

استاندار مازندران با تاکید بر احیای صنایع دستی عشایری، گفت: خانواده ها باید در دل طبیعت بروند و با صنایع دستی عشایر و روستاییان آشنا شوند که این وظیفه سازمان گردشگری است که بتواند مردم را با این صنایع آشنا شوند.

وی با بیان اینکه پیشرفت و توسعه در گرو توسعه اجتماعی است، تاکید کرد: زندگی مدرنیته سبب آرامش و آسایش افراد نمی شود و فرد به دنبال آرامش است و ما باید به داشته های خود خوب بپردازیم و آن را زنده نگه داریم که این فرصت ها سبب می شود که افراد دور هم جمع شوند.

سید صمد کاظمی، مدیر اداره امور عشایر مازندران در جلسه شورای عشایر که در استانداری مازندران برگزار شد با بیان اینکه جمعیت کشور ترکیبی از سه جامعه روستایی، شهری و عشایری است، اظهار کرد: جامعه عشایری نقش بارز و تعیین کننده ای در مسائل سیاسی و حیات اقتصادی کشور داشته است.

وی به ظرفیت جامعه عشایری اشاره کرد و گفت: عشایر کشور ۲۵ درصد از دام سبک و ۴ درصد دام سنگین و ۲۵ درصد گوشت کشور را تولید می کنند.

مدیر اداره امور عشایر مازندران با بیان اینکه شورای عالی عشایر کشور در سال ۱۳۲۵ تشکیل شد، افزود: ایین نامه ساماندهی عشایر در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسید و منشاء تحولات مهمی در ارائه خدمات توسط دستگاه های مختلف اجرایی برای عشایر گردید.

کاظمی با بیان اینکه پنج هزار و ۹۲۰ خانوار عشایری در استان شناسایی شدند، ادامه داد: چهار شرکت تعاونی عشایری در استان مازندران وجود دارد که پنج هزار و ۹۵ نفر در آن عضو هستند.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد دام استان متعلق به جامعه عشایری است، گفت:۷۰ درصد دام سبک و ۶۰ درصد دام سنگین در مازندران تحت اختیار عشایر است. کاظمی ادامه داد:ساماندهی کوچ عشایر، تامین و توزیع سوخت، برخورداری از آب آشامیدنی بهداشتی و... از وظایف اداره امور عشایری است.

مدیر امور عشایر مازندران با بیان اینکه ۲۸۵ دستگاه خورشیدی به عشایران واگذار شده است، افزود: ۱۸ کیلومتر از ایلراه در سوادکوه (ورسک) مرمت شده است.

صمد کاظمی به کمبود اعتبارات در حوزه عشایری اشاره کرد و ادامه داد: اعتبارات عشایری در سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بوده است که ۶۲ میلیون تومان تخصیص پیدا کرد که با توجه به فعالیت های عمرانی این اداره بسیار اندک است.