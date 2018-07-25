پایان هفته ای شاد برای شهروندان تهرانی در شب های فرهنگی برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش پور با بیان این مطلب افزود: شب های فرهنگی خراسان رضوی، سمنان و کردستان به ترتیب امشب سوم مرداد ماه، پنج شنبه ۴ مرداد ماه و جمعه ۵ مرداد ماه خبر داد.

وی افزود: امشب همزمان با ولادت امام رضا (ع) گروه‌های موسیقی آیینی و سنتی خراسان رضوی به برج میلاد می آیند. شاهنامه خوانی، اجرای مراسم آیینی چوب بازی، اجرای ویژه صلوات خاصه امام رضا (ع) اجرای مسابقه از جمله برنامه های امشب است.

به گفته درویش پور، این گروه های موسیقی آواها و نواهای محلی و سنتی شمال و جنوب خراسان را اجرا می کنند.

شب ویژه سمنان در برج میلاد

مدیرعامل برج میلاد همچنین در ادامه توضیح داد: همچنین پنج شنبه ۴ مرداد ماه شب فرهنگی سمنان در جشنواره ملی چارسوق برگزار می شود.

وی ادامه داد: معرفی جاذبه‌ها، ظرفیت‌ها و آداب و رسوم و سنن استان، اجرای برنامه‌های آئینی، برگزاری مسابقه استان‌شناسی، اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و معرفی و ارائه صنایع‌دستی و سوغات استان ازجمله برنامه‌های این شب در برج میلاد خواهد بود.

هنرمندان کردستانی جمعه شب برای تهرانی ها می نوازند

درویش پور در ادامه با بیان اینکه شب فرهنگی کردستان نیز در نخستین جمعه مرداد ماه در برج میلاد برگزار می شود، تصریح کرد: نخستین شب فرهنگی کردستان در قالب جشنواره ملی چارسوق جمعه پنجم مردادماه در برج میلاد تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این شب نیز هنرمندان فاخر کردستانی که در سطح ملی صاحب نام هستند در جشنواره ملی چارسوق حضور خواهند داشت. همچنین در این شب فرهنگی فعالان عرصه صنایع دستی و راهنمایان گردشگری برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی های کردستان حضور گسترده ای در برج میلاد خواهند داشت.

مدیرعامل برج میلاد با دعوت از شهروندان تهرانی برای حضور گسترده در برج میلاد و استفاده از این برنامه ها در پایان هفته گفت: جشنواره ملی چارسوق هر شب میزبان یک استان است و شهروندان می توانند از ساعت ۲۱ الی ۲ بامداد از این برنامه ها استفاده کنند.