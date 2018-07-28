به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هرکدام از این موارد را میتوانید با یک شانس برنده شدن جوایز ارزنده نتبرگ همراه کنید. با ما همراه باشید تا به شما درباره کمپین تابستانه نتبرگ بیشتر توضیح دهیم.
فصل تابستان برای بسیاری از تفریحها مناسبتر از دیگر فصول است. به دلیل تعطیلات طولانی برای دانش آموزان، امکان ثبتنام در کلاسهای آموزش کامپیوتر، دورهمی با دوستان یا خانواده در کافیشاپها و یا تفریحهایی مثل کارتینگ ممکنتر و راحتتر از قبل هستند. اما چه کار کنیم که همه اینها، با قیمتی پایینتر و بهصرفهتر انجام شوند؟
نتبرگ برای هرکدام از این موارد، پیشنهادات شگفت انگیزی را در نظر گرفته است، اما این پیشنهادات این بار به تخفیفهای متنوع ختم نمیشود و با سورپرایز خاصی نیز همراه است.
کمپین تابستانه نتبرگ قرار است فرصتی باشد برای تمام کاربران تا بتوانند برای تابستان برنامههای متنوع خود را با کمترین هزینه ممکن اجرا کنند و علاوه بر این، جایزه هم بگیرند. در مدت اجرای این کمپین، هرکدام از تخفیفهای ارائه شده در این کمپین، بلیطی برای برندهشدن در قرعهکشی کمپین هستند.
به ازای هر ۵۰۰۰ تومان خرید شما در وبسایت نتبرگ، یک امتیاز برای قرعهکشی دریافت میکنید و هرچه خرید شما ارزش بالاتری داشته باشد، به همان میزان شانس بیشتری برای برنده شدن خواهید داشت.
اما جوایز ارزنده این کمپین چیست؟ این جوایز شامل «کنسول پلی استیشن ۴، تلویزیون LED ۴۳ اینچی هوشمند، ماشین کنترلی آفرود Climbing car، اسپیکر بلوتوثی، کواد کوپتر، هارد اکسترنال، بخور سرد، پاور بانک، تخفیف ویژه رستوران گردان برج میلاد و رستوران هوایی آرامش در آسمان» است.
فکر میکنید در این کمپین، برنده میشوید؟ به نظرتان شما برنده خوش شانس کدامیک از این جوایز هستید؟ قبل از اینکه به فکر انتخاب جایزه بیوفتید، وارد صفحه کمپین تابستانه شوید و خریدتان را انجام دهید.
فرصت اجرای این کمپین محدود است، پس فرصت را از دست ندهید! قطعا خرید شما، با توجه به تخفیفی که در آن لحاظ شده، به خودی خود دارای سود و ارزش بیشتر است، کما اینکه میتواند در برنده شدن یکی از این جوایز هم تاثیرگذار باشد.
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