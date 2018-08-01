احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش ها برای پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهور گفت: تلاش های فوق العاده ای برای پس گرفتن امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور انجام می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سه سوال گذشته متاسفانه مجلس از این امتحان نتوانست سرافراز بیرون بیاید. نمایندگان دولت در استانها و همچنین معاونان پارلمانی دستگاه ها در مجلس تمام تلاش خود را معطوف کردند تا بتوانند تعداد نمایندگان سوال کننده را از نصاب قانونی خارج کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در سه سوال قبلی با کمال شرمندگی، نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و مجلس نتوانست رئیس جمهور را برای پاسخگویی به مشکلات اقتصادی کشور به صحن مجلس فرا بخواند. رئیس جمهور نیز از این فرصت برای اینکه با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، استفاده نکرد.

وی گفت: طی چند روز اخیر نیز نمایندگان دولت تلاش دارند که با شیوه های مختلف، تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهور را از نصاب قانونی خارج کنند.

علیرضابیگی تصریح کرد: مردم ایران به دقت رصد می کنند که چه کسانی امضاهای خود را از طرح سوال از رئیس جمهور پس می گیرند و در مورد کسانی که امضاهای خود را از این طرح پس می گیرند قضاوت خواهند کرد که این قضاوت به نفع نمایندگان انصراف دهنده، نخواهد بود.

وی اظهارداشت: برخی دلالان دولتی در مجلس با دادن امتیازهایی به برخی حوزه های انتخابیه که حق ملت ایران است، نمایندگان را به پس گرفتن امضاهایشان ترغیب می کنند. در واقع امتیازها را از مناطقی که حقشان است می گیرند و به نمایندگانی که با دولت همراه هستند، می دهند.

علیرضابیگی ادامه داد: تغییرات و جابه جایی افراد در پست های مختلف از بخشداری و فرمانداری گرفته تا معاونین استاندار و فرماندار وجه المصالحه پس گرفتن امضاهای طراحان سوال از رئیس جمهور شده است.