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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

معاون استاندار مازندران:

منابع طبیعی نباید با اجرای پروژه های گردشگری آسیب ببیند

منابع طبیعی نباید با اجرای پروژه های گردشگری آسیب ببیند

ساری - معاون امور عمرانی استانداری مازندران تاکید کرد که برای اجرای پروژه های گردشگری، محیط زیست و منابع طبیعی نباید آسیب ببیند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی استان با بیان اینکه برای احداث مستحدثات گردشگری نباید دخل و تصرفی در حوزه منابع طبیعی صورت گیرد اظهار داشت: با عدم دخل و تصرف در منابع طبیعی باید عرصه ها را مدیریت کنیم.

وی افزود: محیط زیست، آب منطقه ای و میراث فرهنگی در قالب تفاهمنامه سه جانبه باید برای اجرای پروژه های گردشگری و واگذاری پروژه ها اقدام کنند و در این طرح ها باید حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در اولویت قرار گیرد.

نبیان یادآور شد: اجرای پروژه های گردشگری با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به نفع استان خواهد بود و به توسعه کمک خواهد کرد.

در این جلسه، پروژه های گردشگری مختلفی با حضور معاون استاندار و مسئولان دستگاه های مختلف از جمله میراث فرهنگی و آب منطقه ای مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

کد مطلب 4361177

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