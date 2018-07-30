منابع طبیعی نباید با اجرای پروژه های گردشگری آسیب ببیند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی استان با بیان اینکه برای احداث مستحدثات گردشگری نباید دخل و تصرفی در حوزه منابع طبیعی صورت گیرد اظهار داشت: با عدم دخل و تصرف در منابع طبیعی باید عرصه ها را مدیریت کنیم.

وی افزود: محیط زیست، آب منطقه ای و میراث فرهنگی در قالب تفاهمنامه سه جانبه باید برای اجرای پروژه های گردشگری و واگذاری پروژه ها اقدام کنند و در این طرح ها باید حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در اولویت قرار گیرد.

نبیان یادآور شد: اجرای پروژه های گردشگری با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به نفع استان خواهد بود و به توسعه کمک خواهد کرد.

در این جلسه، پروژه های گردشگری مختلفی با حضور معاون استاندار و مسئولان دستگاه های مختلف از جمله میراث فرهنگی و آب منطقه ای مورد بررسی و پایش قرار گرفت.