کتاب «اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟» نوشته سید هادی خسروشاهی از سوی موسسه بوستان کتاب قم منتشر شده است.

سید هادی خسروشاهی از فعالان و پژوهشگران برجسته نهضت های اسلامی معاصر است که بیش از نیم قرن با ادبیات و آثار فکری اخوان المسلمین آشنا و مرتبط بوده است و ضمن ارتباط با رهبران فکری این جریان و ترجمه برخی آثار آنها، چندین کتاب ارزشمند در این موضوع را نیز ترجمه و منتشر کرده است.

کتاب «اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟»، مجموعه مقالات و تحلیل‏ هایی است که سید هادی خسروشاهی در سالیان مختلف درباره اندیشه، اهداف، رهبری و تاریخ اخوان المسلمین و چگونگی هدف اصلی رهبری شهید حسن البناء و اخوان المسلمین نگاشته یا ترجمه کرده است و بنا به مناسبت هایی در نشریات مختلف منتشر شده است.

اقامت سه ساله نویسنده در قاهره، به عنوان رئیس نهاد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مصر، موجب شده تا اطلاعات مستند و دقیق تری از تشکیلات، جمعیت و چگونگی سازماندهی و اداره این حزب در طول ۸۰ سالی که از تاسیس آن می گذرد، ارایه نماید.

محتوای کتاب

کتاب «اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟» از دوازده بخش تشکیل شده است: ۱. نگاهی به میراث فکری حسن البناء، ۲. قرآن قانون اساسی ما، ۳. دیدگاه های اخوان المسلمین درباره مسائل داخلی و خارجی مصر، ۴. اشاره ای به تاریخچه جمعیت اخوان المسلمین، ۵. اهداف و برنامه های اصلی اخوان المسلمین، ۶. اخوان المسلمین در دوران جمهوری مصر، ۷. اخوان المسلمین و احزاب مصر، ۸. رهبری اخوان المسلمین، ۹. گفتگوی تاریخی با حسین الشافعی معاون اول جمال عبدالناصر، ۱۰. زینب الغزالی و جمعیت اخوات المسلمات (خواهران مسلمان) (به همراه پیوست «روزهایی از زندگی من»)، ۱۱. اخوان المسلمین و مسأله فلسطین و مفتی قدس، ۱۲. درباره کتاب و مولف دین در دولت در اندیشه حسن البناء. در انتهای کتاب هم تصاویر و اسنادی از اخوان المسلمین در ۱۸ صفحه آمده است.

توضیحات تفصیلی فصول

در بخش اول، جایگاه حسن البناء در جریان های اندیشه اسلامی معاصر، روش حسن البناء در برپایی نهضت اسلامی، برنامه های مراحل نهضت، روش البناء در تعامل با حکومت های موجود، حسن البناء و روشهای تغییر و تحول، جایگاه زن در اندیشه حسن البناء، حرکت تقریب بین مذاهب اسلامی، فلسطین در اندیشه و عمل حسن البناء، حسن البناء و ابوالاعلی مودودی، ابوالاعلی مودودی و سید قطب و... می آید.

بخش دوم، ترجمه مقاله ای از شیخ الهضیبی، مرشد دوم اخوان المسلمین پس از حسن البناء است که سید هادی خسروشاهی آن را با عنوان «قرآن، قانون اساسی ما» در سال ۱۳۴۲ در سالنامه «مکتب تشیع» در قم ترجمه و منتشر ساخت.

بخش سوم هم ترجمه نامه شیخ محمد حامد ابوالنصر (سومین مرشد عام اخوان المسلمین) در فوریه ۱۹۸۶ خطاب به حسنی مبارک، به عنوان مسئول رسمی کشور مصر است که تحت عنوان «دیدگاه‏ های اخوان المسلمین درباره مسائل داخلی و خارجی مصر» در بخش سوم می آید.

بخش چهارم، نوشتاری از سید هادی درباره «تاریخ و اندیشه جمعیت اخوان المسلمین» است که برای نخستین بار به عنوان مقدمه‏ ای بر کتاب «دین و دولت در اندیشه حسن البناء» ترجمه حجت ‏الاسلام والمسلمین محمدجواد حجتی کرمانی منتشر شد. در این نوشتار اشاره ای به تاریخچه جمعیت اخوان المسلمین، اندیشه حسن البناء و سید قطب و نحوه تعامل اخوان با دولت و قدرت و آینده اخوان المسلمین می آید.

بخش پنجم هم نوشتاری از سید هادی خسروشاهی درباره اهداف و شاخصه های اصلی حرکت اخوان المسلمین است.

بخش ششم هم به اخوان المسلمین در دوران جمهوری مصر (۲۰۰۷ ـ ۱۹۵۲) می پردازد. در این فصل به موضوعاتی چون اخوان در دوره جمال عبدالناصر، سید قطب و اندیشه‏ هایش، اخوان المسلمین و انور سادات، اخوان المسلمین و حسنی مبارک، اخوان المسلمین و قضیه فلسطین، مناسبات اخوان المسلمین و عربستان سعودی، اخوان المسلمین و آمریکا، مناسبات ایران و اخوان المسلمین، مواضع اخوان المسلمین درباره جنگ تحمیلی با عراق و جنگ دوم خلیج فارس و آزادی کویت و آینده اخوان المسلمین می آید.

بخش هفتم هم نوشتاری درباره «اخوان المسلمین و احزاب مصر» است که به هنگام اقامت سید هادی خسروشاهی در قاهره در سال ۲۰۰۱ م تهیه و تنظیم شده و در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

بخش هشتم هم نوشتاری درباره «رهبران اخوان المسلمین» است که به عنوان موخره بر کتاب «دین و دولت در اندیشه حسن البناء» ترجمه حجت الاسلام محمدجواد حجتی کرمانی منتشر شده است. این نوشتار به زندگی و اندیشه های شیخ حسن البناء، حسن الهضیبی، شیخ عمر التلمسانی، محمد حامد ابوالنصر، شیخ مصطفی مشهور، مأمون الهضیبی، محمد مهدی عاکف، سید قطب و... می پردازد.

در بخش نهم گفتگوی سید هادی خسروشاهی با حسین الشافعی، معاون اول جمال عبدالناصر است.

در بخش دهم هم نوشتاری از زینب الغزالی و جمعیت اخوات المسلمات (خواهران مسلمان) می آید. در ادامه این بخش، روزهایی از زندگی من به قلم زینب الغزالی می آید.

در بخش یازدهم اخوان المسلمین و مسأله فلسطین و مفتی قدس می آید و در آخرین بخش هم نوشتار سید هادی خسروشاهی درباره کتاب و مولف دین و دولت در اندیشه حسن البناء می آید.

مشخصات

چاپ اول کتاب «اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟» در ۴۰۰ صفحه، قطع وزیری، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۳۰۰۰ تومان منتشر شده است. مؤسسه بوستان کتاب درباره حرکت ‌های اسلامی معاصر و بیداری اسلامی علاوه بر این کتاب، سه کتاب «بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی»، «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکة النهضة تونس» و «حرکت‌های اسلامی معاصر: استراتژی نظام و مسأله شیعه و سنی» را از سید هادی خسروشاهی منتشر کرده است.

برای تهیه این کتاب و دیگر آثار سید هادی خسروشاهی می ‌توانید در قم به فروشگاههای بوستان کتاب و انتشارات کلبه شروق و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسی های اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.