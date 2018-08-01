به گزارش خبرگزاری مهر، چالش بینالمللی «ببراس» یک مسابقه ترویجی آنلاین است که می کوشد در قالب چالشی انگیزشی، فرصت توجه به علوم رایانه و تفکر رایانشی را برای مخاطبانش در سراسر جهان فراهم کند و هم اکنون در بیش از ۶۰ کشور جهان برگزار میشود.
چالش ببراس شامل مجموعهای از مسئلههای کوتاه و نیمهبلند تعاملی یا چندگزینهای است که معماهای ببراس (Bebras Task) نامیده میشوند. این مسئلهها ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند؛ با این حال، دانشآموزان حتی در دوره ابتدایی هم میتوانند آنها را بدون داشتن دانش قبلی در علوم رایانه حل کنند. در واقع، معماهای ببراس بدون آن که دانشآموزان را درگیر مسئلههای پیچیده فنی کنند، آنها را با جنبههایی از تفکر رایانشی و مفاهیمی از علوم رایانه مانند اطلاعات، ساختارهای گسسته، محاسبات و پردازش دادهها و روشهای الگوریتمی آشنا میکند.
در ایران نیز این چالش بین المللی با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار شده است.
تغییر نگرش و ارتقای درک عموم مردم نسبت به علوم رایانه و تفکر رایانشی، آموزش و ترویج مفاهیم و مبانی علوم رایانه و تفکر رایانش و تربیت معلمان و مربیان علوم رایانه و ایجاد فرصت یادگیری برای همه ازجمله اهداف برگزاری این رویداد است.
مرحله اول این چالش در زمینه علوم رایانه ۲۵ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ به صورت آنلاین برگزار شد که دانشآموزان میتوانستند از مدرسه، منزل یا هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشتند در این مرحله شرکت کنند. برگزیدگان مرحله اول در هفته سوم بهمن ۱۳۹۶، به طور همزمان در سراسر کشور و در روز و ساعت مشخص شده و در حوزههای تعیین شده در مرحله دوم این چالش شرکت کردند.
آخرین مرحله از پانزدهمین چالش بینالمللی «ببراس» نیز پنجشنبه و جمعه هفته جاری (۱۱ و ۱۲ مردادماه) با حضور ۱۰۰ دانش آموز از سراسر کشور در پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانشهای بنیادی با حضور ۱۰۰ دانشآموز از سراسر کشور برگزار خواهد شد.
