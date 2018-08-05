کارگروه مشترک مجلس و راه آهن برای رفع مشکلات صنعت ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده در حاشیه نشست اعضای کمیسیون صنایع مجلس با هیئت مدیره شرکت راه آهن و وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حمل و نقل یکی از مهمترین مولفه های بخش صنعت و تولید به حساب می آید، گفت: حمل و نقل باید نقش خود را به درستی ایفا کند تا صنعت اثربخشی مناسبی داشته باشد و در اقتصاد ملی شاهد رشد و توسعه باشیم.

وی افزود: امروز اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بازدیدی از شرکت راه آهن داشتند و جلسه مشترکی با وزیر راه و شهرسازی برگزار کردند. در این جلسه نکاتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و اعضای هیئت مدیره راه آهن نیز مشکلات موجود را تبیین کردند. قرار شد به پیشنهاد عزیزالله اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس کارگروه مشترکی میان این کمیسیون و شرکت راه آهن داشته باشیم تا در اثر بخشی هر چه بیشتر راه آهن در حوزه صنعت راهکارهایی را پیگیری کنیم.

در ادامه این مصاحبه اکبریان رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز یادآور شد: در جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس با اعضای هیئت مدیره راه آهن و وزیر راه و شهرسازی بخش های مختلف حمل و نقل ریلی کشور را مورد بررسی قرار دادیم.

نماینده مردم کرج در مجلس افزود: کمیسیون صنایع مجلس به صنعت حمل و نقل ریلی چه از نظر جابجایی بار و مسافر و چه از نظر اشتغال و همچنین ارتقای امنیت سفرهای برون شهری اهمیت زیاد می دهد.

وی با تاکید بر توجه به توسعه صنعت ریلی براساس افزایش تولید داخل خاطرنشان کرد: باید به تولید کنندگان داخلی حوزه صنعت ریلی در ابعاد مختلف توجه ویژه ای شود تا رونق اقتصادی در صنایع تولیدی ریلی ایجاد شود.

اکبریان با اشاره به سیاست های توسعه حمل و نقل ریلی در برنامه ششم توسعه گفت: امیدواریم در بحث توسعه حمل و نقل حومه ای ریلی میان شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها، راه آهن بتواند به موفقیت های بیشتری دست یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث راه راهن چابهار – زاهدان تصریح کرد: نباید برای هر فعالیتی از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. در حال حاضر چندین هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی داریم که امروزه سرگردان است. یکی از هنرهای ما این است که بتوانیم سرمایه های سرگردان را جذب کنیم. دولت هم سود جذب این سرمایه ها را تضمین کند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس بیان داشت: دولت نیز باید این سرمایه های سرگردان را به سمت بخش های سودده هدایت کند. اینکه برای هر کاری از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم به نظر من کار درستی نیست هر چند که صنعت حمل و نقل یکی از بخش هایی است که برای توسعه آن لازم است از صندوق توسعه ملی استفاده شود.

وی با بیان اینکه من با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی فقط برای توسعه زیرساخت ریلی چابهار- زاهدان مخالف نیستم، ادامه داد: مخالفت من با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به طور کلی بیان شد چرا که در حال حاضر باب شده که ما برای هر کاری از منابع این صندوق استفاده کنیم در حالی که منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه زیرساخت ها و کمک به بخش خصوصی باید استفاده شود.