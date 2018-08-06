امنیت منطقه و حتی اروپا مدیون اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در آئین بزرگداشت سی و یکمین سالگرد شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی که صبح امروز(دوشنبه) در مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی تهران برگزار شد، اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش در میان نیروهای مسلح ایران، از جایگاه فاخری برخوردار است و این نتیجه نقش موثر آن‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: دیدار جمعی از افسران و همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در ۱۹ بهمن ۵۷، آخرین میخ بر تابوت رژیم شاهنشاهی بود. حضرت امام بر این باور بودند که در مسیر انقلاب نیروهای مسلح در کنار مردم هستند و حرکت نیروی هوایی در بیعت با امام، راه پیروزی انقلاب اسلامی را نزدیک کرد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه تصریح کرد: اگر انقلاب اسلامی پیروز نمی‌شد، همه کسانی که با امام(ره) دیدار کرده بودند، به جوخه اعدام سپرده می‌شدند. این کار بزرگ نیروی هوایی ارتش نتیجه بصیرت و آمادگی برای شهادت بود.

وی در ادامه به عملیات ۱۴۰ فروندی نیروی هوایی ارتش در آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: این حرکت نیروی هوایی ارتش خون تازه‌ای در رگ های ملت ما بود. مگر می‌شود نقش نیروی هوایی در فرو ریختن سنگرهای دشمن و زمینه سازی برای حرکت نیروهای زمینی و بسیجیان را فراموش کرد.

ابوترابی‌فرد به سخنرانی سرلشکر سلیمانی در یادواره شهدا در شهر همدان و پاسخ او به تهدیدات ترامپ اشاره کرد وگفت: امروز مشاهده می‌کنید یکی از تربیت یافتگان دفاع مقدس که در جبهه‌های مختلف به یک استاد تبدیل شده است، چگونه با سخنان قاطع خود موجب می‌شود رئیس‌جمهور آمریکا مواضعش را تغییر دهد و در دیدار با نخست وزیر ایتالیا در موضع پائین بگوید که آماده مذاکره بدون شرط با ایران است؛ این دستاوردها و امنیت امروز کشور نتیجه استفاده از تجربیات دفاع مقدس است.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: امروز نه تنها استقلال سیاسی کشور مرهون رشادت و از جان گذشتگی جوانان و رهبری مقتدر امام خمینی(ره) و خلف صالح ایشان است، بلکه استقلال سیاسی عراق، سوریه، یمن و لبنان هم نتیجه استقلال ۴۰ ساله ایران اسلامی است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه تصریح کرد: امروز ایران موجب امنیت منطقه و حتی اروپا شده است.

وی اظهار کرد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی موجب شده که مقام ارشد کنگره آمریکا اذعان دارد، قدرت دفاعی ایران قدرت نظامی آمریکا را مهار کرده و کارایی‌اش را از کار انداخته است.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه در حوزه اقتصادی قدم های مورد نیاز را برنداشته‌ایم، خاطر نشان کرد: امروز آنچنان که نیروهای مسلح در ارتقا و خلق امنیت تلاش کردند، مدیران و مسئولین اجرایی در حوزه اقتصادی به خلق ثروت برای کشور نپرداخته‌اند.

امام جمعه موقت تهران در پایان گفت: این تفکر باید شکل بگیرد که هر کاری که به دولت ارتباطی ندارد به مردم واگذار شود؛ انجام نشدن این کار موجب رانت و فساد مالی خواهد شد.