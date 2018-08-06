همایش نجومی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور علی عجبشیریزاده، اخترفیزیکدان ایرانی درباره خورشید تک ستاره منظومه شمسی و مادر زمین در همایشی که به مناسبت سالگرد تاسیس انجمن نجوم آیاز تبریز برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. در این همایش، تاریخ نجوم در آذربایجان مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین در این مراسم از پرفسور علی عجبشیریزاده به پاس بیش از چهار دهه فعالیت علمیپژوهشی، تجلیل خواهد شد.
پرفسور علی عجبشیریزاده خورشیدشناس ایران، طی بیش از چهار دهه فعالیت علمی و پژوهشی، بانی بسیاری از رویدادهای علمی نجوم در کشور بود. نصب و راهاندازی بزرگترین تلسکوپ کشور در رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی، برگزاری مدارس بینالمللی در مراکز علمی، دانشگاه تبریز و مرکزاخترفیزیک مراغه، ریاست مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه و ریاست رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی بخشی از مسئولیتهای وی بوده است.
این همایش پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ از ساعت ۱۷تا ۲۰ در فرهنگسرای دکتر مبیّن در تبریز برگزار خواهد شد.
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