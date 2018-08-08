با این سه چرخه بخوابید و به مقصد برسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سه چرخه هم محکم و هم منعطف است و Catrike ۷۰۰ نام دارد. تولید انواع سه چرخه پدیده جدیدی نیست ولی اکثر آنها از قطعات کوچک و به هم پیوسته فیبر کربن تولید شده اند و به شدت گران قیمت هستند.

اما Catrike ۷۰۰ از آلومینیوم تولید شده و قیمت آن اگر چه چندان ارزان قیمت نیست، ولی برای عده بیشتری قابل خریداری است. این سه چرخه در دو طرف خود دارای دو دسته کنرلی است و صندلی بزرگ و راحتی نیز دارد که به فرد امکان می دهد تقریبا به صورت خوابیده به سمت مقصد حرکت کند.

یک آینه برای مشاهده عقب، ترمز مناسب مکانیکی Avid BB۷-S MTN و پدال های منعطف از جمله دیگر امکانات این سه چرخه هستند. وزن این سه چرخه ۱۵.۴ کیلوگرم است و افرادی با حداکثر وزن ۱۲۵ کیلوگرم می توانند از آن استفاده کنند. قیمت این محصول که توسط شرکت آمریکایی Big Cat HPV تولید شده، ۳۹۵۰ دلار است.