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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

با این سه چرخه بخوابید و به مقصد برسید

با این سه چرخه بخوابید و به مقصد برسید

اگر تصور می کنید استفاده از دوچرخه های عادی کار خسته کننده ای است، از این به بعد می توانید از یک سه چرخه راحت تر و منحصر به فرد استفاده کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سه چرخه هم محکم و هم منعطف است و Catrike ۷۰۰ نام دارد. تولید انواع سه چرخه پدیده جدیدی نیست ولی اکثر آنها از قطعات کوچک و به هم پیوسته فیبر کربن تولید شده اند و به شدت گران قیمت هستند.

اما Catrike ۷۰۰ از آلومینیوم تولید شده و قیمت آن اگر چه چندان ارزان قیمت نیست، ولی برای عده بیشتری قابل خریداری است. این سه چرخه در دو طرف خود دارای دو دسته کنرلی است و صندلی بزرگ و راحتی نیز دارد که به فرد امکان می دهد تقریبا به صورت خوابیده به سمت مقصد حرکت کند.

یک آینه برای مشاهده عقب، ترمز مناسب مکانیکی Avid BB۷-S MTN و پدال های منعطف از جمله دیگر امکانات این سه چرخه هستند. وزن این سه چرخه ۱۵.۴ کیلوگرم است و افرادی با حداکثر وزن ۱۲۵ کیلوگرم می توانند از آن استفاده کنند. قیمت این محصول که توسط شرکت آمریکایی Big Cat HPV تولید شده،  ۳۹۵۰ دلار است.

کد مطلب 4369264

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