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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سوپرجام در کمیته استیناف

تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سوپرجام در کمیته استیناف

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خبر از اعتراض باشگاه استقلال تهران به حکم کمیته انضباطی درباره سوپرجام فوتبال باشگاهی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،  علیرضا صالحی درباره رسیدگی به پرونده سوپرجام فوتبال باشگاهی کشور گفت: حکم کمیته انضباطی درخصوص رای سوپرجام ۲۲ مردادماه به باشگاه استقلال ابلاغ شده است یک هفته زمان برای تجدیدنظرخواهی وجود دارد. باشگاه استقلال در تاریخ ۲۴ مردادماه ضمن اعتراض به حکم کمیته انضباطی اعلام کرد که لایحه اعتراضیه خود را متعاقبا اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال افزود: پرونده در تاریخ ۲۷ مرداد ماه به کمیته استیناف ارسال و باشگاه استقلال نیز مفاد اعتراضی خود را به شرح لایحه ای اعلام کرد. برهمین اساس پرونده در فرایند دادرسی کمیته استیناف قرار گرفته که با رسیدگی به آن حکم پرونده صادر و به اطلاع خواهد رسید.

کد مطلب 4380986
مهدی مرتضویان

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