مردانی: تمام توانم را به کار گرفتم/ تا مسابقات جهانی بهتر می شوم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مهرداد مردانی پس از کسب مدال برنز در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی های آسیایی جاکارتا اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که توانستم مدال برنز بگیرم و دست خالی از این بازیها با ایران بازنگردم.

وی افزود: امیدوارم در مسابقات جهانی جبران کنم و مدال بهتری بگیرم.

ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان درباره حریف ژاپنی و اینکه گفته شده او گربه سیاه ایرانیهاست نیز گفت: اینطور نیست. کشتی گیرانی هم بودند که بتوانند او را ببرند. او کشتی گیر خوبی است اما نه این که نشود او را شکست داد. امیدوارم در مسابقات جهانی نقاط ضعفم را برطرف کرده و بتوانم قهرمان شوم.

وی در پایان گفت: امیدوارم مردم راضی باشند. خداراشکر من تمام تلاشم را کردم. فقط در یک مبارزه غافلگیر شدم و خدا شاهد است کل توانم را گذاشتم.