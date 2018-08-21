افزایش تلفات بارش باران در «کرالا» هند/۴۱۰ کشته و یک میلیون آواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، بیش از یک میلیون نفر از ساکنان ایالت سیل زده کرالا در اردوگاه های موقت آوارگان واقع در جنوب هند اسکان داده شدند.

مقامات ایالت کرالا که سیلاب ناشی از باران های شدید موسمی در آن جان دست کم ۴۱۰ نفر را گرفته است با تایید اسکان بیش از یک میلیون نفر از آوارگان در اردوگاه های موقت، تصریح کردند که این افراد در بیش از ۳ هزار مرکز درنظر گرفته شده برای پذیرایی و اسکان آوارگان مستقر شده اند.

کاهش نسبی شدت باران و پایین تر آمدن تدریجی ارتفاع سیلاب سبب شده است تا میزان خرابی های ناشی از این سیل کم سابقه در منطقه ای که گردشگران زیادی را در فصل کم بارش به سوی خود جلب می کند، بیش از پیش نمایان و آشکار شود.

بر اساس اعلام این رسانه، شدت و وسعت سیلات ناشی از باران ها فصلی در کرالا در یک قرن اخیر بی سابقه بوده است.